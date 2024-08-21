日本夏季甲子園冠軍戰23日開打！關東第一大戰京都國際史上首見

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俗稱「夏季甲子園」的日本全國高等學校棒球錦標賽於今(21)日上演四強激戰，比賽前段神村學園推出王牌投手今村拓未先發，以強勁的投球實力讓關東第一在前六局中都沒有敲出任何一支安打，而隊友則在第4局中率先取得突破，以1比0暫時領先。有趣的是，這個安打到接殺的過程在甲子園球場引起了「三階段沸騰」，一開始擊出安打後響起熱烈喊聲，接著精彩的長傳又出現了第二度驚呼，最終主審比出出局姿勢現場更是響起如雷的歡呼聲，對映著雙方雀躍與失落的神情，成為甲子園最讓人動容的場面。京都國際投手先發中崎琉生穿上1號球衣，首局失2分，4局被打3安打，無關勝敗，接手的11號好手西村一毅，後援5局無失分，僅被打2安打。