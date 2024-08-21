日本夏季甲子園冠軍戰23日開打！關東第一大戰京都國際史上首見

俗稱「夏季甲子園」的日本全國高等學校棒球錦標賽於今(21)日上演四強激戰，首先登場的是神村學園與關東第一的精采賽事，兩隊在9局上演了激烈的拉鋸攻防戰，最後關東第一高校用長傳本壘結束比賽，以2:1，一分之差晉級決賽，最後飛田優悟的長傳所引起的「三階段」沸騰更是令人動容。而第二場比賽，京都國際高校以3:2擊敗來自東北的強敵青森山田高校，兩隊都是第一次闖入決賽，甲子園冠軍戰將在23日舉行。
關東第一後來居上 長傳阻殺神村學園
比賽前段神村學園推出王牌投手今村拓未先發，以強勁的投球實力讓關東第一在前六局中都沒有敲出任何一支安打，而隊友則在第4局中率先取得突破，以1比0暫時領先。
不過在第7局時，關東第一出現了反攻的號角，打者越後駿祐終於擊出了全隊的第一支安打，隨後捕手熊谷俊乃介擊出一發長打追平比數，接著因為對手的失誤沒接住強力滾地球再取得1分，關東第一瞬間取得2分超前，隨後再靠著王牌投手坂井遼壓制對方，一直到8局結束都維持1 分領先。
9局上是神村學園最後的反攻機會，在一出局後靠著連續的安打穩上了一二壘，二出局後選手玉城功大擊出漂亮的一球，眼看能夠將戰線拉長甚至得分，沒想到關東第一的中外野手飛田優悟一記漂亮的長傳，直接將二壘跑者阻殺在本壘前，結束了比賽順利晉級，是自1987年春季以來首次晉級夏季決賽。
有趣的是，這個安打到接殺的過程在甲子園球場引起了「三階段沸騰」，一開始擊出安打後響起熱烈喊聲，接著精彩的長傳又出現了第二度驚呼，最終主審比出出局姿勢現場更是響起如雷的歡呼聲，對映著雙方雀躍與失落的神情，成為甲子園最讓人動容的場面。
青森山田遭擊潰 京都國際首度晉決賽
京都國際這場是逆轉勝，6局在2分落後下，三棒的三谷誠彌、澤田遥斗連續安打，藤本陽毅被觸身球，形成1出局滿壘的狀況，長谷川颯敲出右外野安打建功，加上六棒的服部颯舞敲出投手滾地球超前分數，讓球隊3:2險勝。
京都國際投手先發中崎琉生穿上1號球衣，首局失2分，4局被打3安打，無關勝敗，接手的11號好手西村一毅，後援5局無失分，僅被打2安打。
京都上次有球隊打進甲子園決賽，已經是2005年的京都外大西高校，睽違19年後，再度有球隊打進冠軍賽，而這也是東京出身高校，首度跟京都學校在甲子園決賽碰頭。兩隊預計在23日交手，由京都國際出戰關東第一高校。
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比賽前段神村學園推出王牌投手今村拓未先發，以強勁的投球實力讓關東第一在前六局中都沒有敲出任何一支安打，而隊友則在第4局中率先取得突破，以1比0暫時領先。
不過在第7局時，關東第一出現了反攻的號角，打者越後駿祐終於擊出了全隊的第一支安打，隨後捕手熊谷俊乃介擊出一發長打追平比數，接著因為對手的失誤沒接住強力滾地球再取得1分，關東第一瞬間取得2分超前，隨後再靠著王牌投手坂井遼壓制對方，一直到8局結束都維持1 分領先。
9局上是神村學園最後的反攻機會，在一出局後靠著連續的安打穩上了一二壘，二出局後選手玉城功大擊出漂亮的一球，眼看能夠將戰線拉長甚至得分，沒想到關東第一的中外野手飛田優悟一記漂亮的長傳，直接將二壘跑者阻殺在本壘前，結束了比賽順利晉級，是自1987年春季以來首次晉級夏季決賽。
有趣的是，這個安打到接殺的過程在甲子園球場引起了「三階段沸騰」，一開始擊出安打後響起熱烈喊聲，接著精彩的長傳又出現了第二度驚呼，最終主審比出出局姿勢現場更是響起如雷的歡呼聲，對映著雙方雀躍與失落的神情，成為甲子園最讓人動容的場面。
青森山田遭擊潰 京都國際首度晉決賽
京都國際這場是逆轉勝，6局在2分落後下，三棒的三谷誠彌、澤田遥斗連續安打，藤本陽毅被觸身球，形成1出局滿壘的狀況，長谷川颯敲出右外野安打建功，加上六棒的服部颯舞敲出投手滾地球超前分數，讓球隊3:2險勝。
京都國際投手先發中崎琉生穿上1號球衣，首局失2分，4局被打3安打，無關勝敗，接手的11號好手西村一毅，後援5局無失分，僅被打2安打。
京都上次有球隊打進甲子園決賽，已經是2005年的京都外大西高校，睽違19年後，再度有球隊打進冠軍賽，而這也是東京出身高校，首度跟京都學校在甲子園決賽碰頭。兩隊預計在23日交手，由京都國際出戰關東第一高校。