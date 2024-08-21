短今買泳衣被喬奶！事後店員1句話她羞爆　粉絲笑喊誤會很大

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▲短今試穿泳裝被認出。（圖／翻攝自短今Threads）

▲短今擁有高人氣，是現在當紅的啦啦隊女神。（圖／短今臉書）

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」短今（胡馨儀）因甜美外型受到矚目，近來她在社群平台上分享買泳衣的尷尬經過，店員很客氣地替她服務，進到試穿間替她喬奶，還貼心地替她指路，最後一句「你跳舞很好看」才讓短今意識到自己被認出，不少粉絲都笑說，「要認出妳不難啊！妳是不是誤會什麼了。」相當有趣。短今在Threads上寫下逛街小故事，「今天舞蹈課後接著去逛街，在泳衣店挑了喜歡的泳衣試穿，因為剛好這家店的墨鏡剩最後一個 我決定去分店拿新的，結帳後，店員很客氣的幫我把我購買的泳衣拿到門口，指向分店的位置告訴我，向她道謝後，店員微笑的告訴『你跳舞很好看』。」短今當下還沒意識到，店員其實有認出她，因為她素顏戴口罩還戴了鴨舌帽，愣了一下才回神，「我在試穿泳裝的時侯，她幫我喬奶了，怎麼有點害羞啦但還是謝謝你，很親切的幫我服務。」不少網友都笑說，「要認出妳真的不難」、「妳是不是誤會了什麼，想認出妳靠的穿著就可以」、「太好認了」、「妳這個身材很難認不出來啊」。雖然短今因姣好外型受到關注，但她也曾曬出網友的IG限時動態貼文，該名網友分享短今的自拍照，並表示短今貌美如花，但爸爸卻說短今很老，短今看似無所謂高EQ回覆，「爸爸身分證先拿出來看一下。」卻還是忍不住感嘆，「我已經很努力在保養了，電波、音波有很認真打，臉就是長這樣…一直聽到我很老，還是會有點難過的。」引來不少網友為他加油打氣。