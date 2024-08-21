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許光漢當成功嶺當最老菜鳥！入伍年齡33歲　許太太：竟然還沒當兵

記者楊穎軒／綜合報導

▲許光漢當成功嶺當最老新兵，他的入伍年齡曝光，許太太訝異男神怎麼還沒當兵。（圖／Netflix提供）
▲許光漢當成功嶺當最老新兵，他的入伍年齡曝光，許太太訝異男神怎麼還沒當兵。（圖／Netflix提供）
33歲「國民男神」許光漢有張精緻臉孔及實力派演技，2019年的國片《陽光普照》被點名是金馬獎入圍大遺珠，後來以台劇《想見你》紅到海外，不久便憑《關於我和鬼變成家人的那件事》首度叩關金馬影帝，他近年積極進軍國際市場，最新作品為影集《正港分局》。正值事業巔峰的許光漢，今（21）日由經紀人證實已經低調入伍服役，預計明年退伍，消息一出，不僅南韓粉絲不捨，台灣的許太太也震驚：「怎麼還沒當過兵啦！」連關鍵字都霸佔大陸微博熱搜排行榜第一名。

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據了解，許光漢昨天以替代役第258梯次入營，將先在成功嶺接受21天新兵訓練，接著下單位服完為期1年的兵役，最快也要明年8月底才會回歸演藝圈，經紀人稍早回應《NOWnews今日新聞》：「感謝大家關心，光漢目前正入伍服役中，懇請給予空間，也一起期待明年回歸後，能夠帶給我們更多美好的作品。」

▲許光漢受邀前往南韓首爾參加《百想藝術大賞》頒獎典禮。（圖／百想藝術大獎提供）
▲許光漢近年積極打入國際市場，去年5月受邀前往南韓首爾參加百想藝術大賞頒獎典禮。（圖／百想藝術大獎提供）
粉絲以為「老公」早當過兵　男神延期入伍原因不明

許光漢當兵的訊息傳開，各大社群平台充斥男女粉絲的哀號，「許光漢當兵我難過」、「明年見，帥哥，請平安回來」、「是不是要消失一年...」、「有點扛不住了」、「昨天才入伍第一天，已經默默倒數退伍！」其中不乏以為許光漢已經服過兵役的人，「到底為什麼許光漢年紀那麼大才要去當兵」、「我先哭，許光漢怎麼還沒當過兵啦」、「為什麼許光漢現在才入伍？用什麼方法延到現在的」、「我開始喜歡許光漢的時候他26歲，所以我一直以為他早就當完兵了！」

依照內政部役政司規定，常備役包括替代役如果要申請延緩入營，必須符合特定原因，例如因病或受傷不堪軍事訓練、配偶分娩或在1個月內分娩、專科以上學校畢業學生，已取得大學以上學校報名證明、入營日前或後個1月內結婚等19項列舉事由，而許光漢最高學歷為大學學士，因此不太可能以唸書為由申請延期入伍。

對於是否服替代役，以及延期入營的原因，許光漢的經紀公司表示：「不好意思，其他細節我們就不多作回覆了！團體生活也怕影響到其他人，謝謝大家。」

▲許光漢在《關於我和鬼變成家人的那件事》展現不同於以往的樣貌，穿上警察制服化身鋼鐵直男。（圖／金盞花大影業提供）
▲許光漢20日被役男和民眾目擊，以小平頭的造型現身成功嶺。（圖／金盞花大影業提供）

快訊／許光漢去當兵！經紀公司證實「入伍服役中」揭明年回歸日期

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