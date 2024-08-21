「給生活好氣象」高雄氣象站8/23舉辦敦親睦鄰活動

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▲高雄氣象站敦親睦鄰活動場地圖。（圖／高雄氣象站提供）

交通部中央氣象署訂8月23日（星期五）在高雄氣象站舉辦敦親睦鄰活動，敬邀民眾特別是高雄在地市民及機關團體參與，活動以氣象與天文科普知識為主軸，透過各式氣象闖關遊戲、模擬陸海空氣象觀測體驗及太空天氣介紹，現場並架設天文望遠鏡，民眾可親眼觀察太陽黑子，敬請把握這難得的機會，親身體驗中央氣象署的有感服務，為今年暑假增添多采與活力。「給生活好氣象」是中央氣象署的服務願景，並持續提供民眾更有感、更精進、更細緻的氣象服務，尤其面對氣候變遷與全球暖化的議題，更需增加對氣象及天然災害的防護常識，善用多元的氣象資訊，氣象署歡迎大家前來高雄氣象站走走逛逛，從了解氣象觀測儀器運作原理及環境氣象觀測的角度，增進對地區大氣特徵氣候變遷的認識，進而提升民眾對氣候風險的理解與氣候調適的能力。高雄氣象站主任陳文信表示，氣象與生活息息相關，氣象站於1929年設立於壽山，進行氣象與潮位相關觀測作業，歷經搬遷與整建，現位於高雄楠梓區高雄都會公園旁，持續守護高雄並科普氣象常識、推廣在地氣象服務；今年特地於暑假期間舉辦敦親睦鄰活動，安排許多氣象與天文科普的闖關遊戲，來與氣象站鄰近鄉親、市民朋友或學校團體互動，誠摯邀請大家，把握良機，列入行程！抓住暑假的尾巴，一起嗨FUN，來趟沉浸式體驗天空與太空的科學旅程。高雄氣象站鄰近都會公園，交通十分便捷，搭乘公車或捷運都請在都會公園站下車，步行僅約12分鐘即可抵達，隨時歡迎到站參訪。