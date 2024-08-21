林宜瑾辦公室被搜是台南內鬥？王世堅喊：陳亭妃是光明磊落的人

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民進黨立委林宜瑾國會辦公室及地方服務處今（20）日遭檢調搜索，對於外界指稱這是黨內內鬥，民進黨立委王世堅、莊瑞雄受訪時都駁斥此事；有媒體詢問，消息是否為民進黨立委陳亭妃放出，與台南內部鬥爭有關？王世堅強調，陳亭妃是光明磊落的人，因次這個絕對是誤傳，陳亭妃則稱，「我沒有這麼厲害」。台南地檢署今兵分多路搜索林宜瑾國會辦公室、台南服務處等地。林宜瑾發聲明強調，無論基於什麼原因接受調查，是誤會也好、有心人的爆料也罷，身為中央民意代表，她都會以身作則，配合司法調查釐清案情，「清白太廉價大家都會講，日後就讓證據說話，司法終將證明我的坦蕩」。民進黨下午召開中常會，對於外界質疑，此事與民進黨、台南內鬥有關？莊瑞雄受訪時直呼，胡說八道，司法案件不宜過多評論，「我們也是你們寫才知道」，因此無從回應；至於台南是否成為箭靶？莊瑞雄回應，司法案件不會看哪一個區域。媒體追問，消息是陳亭妃放出來的嗎？王世堅強調，陳亭妃是光明磊落的人，因次這個絕對是誤傳，陳亭妃與這件事完全無關，相關案件應由當事人說明清楚；陳亭妃受訪時則稱，她沒那麼厲害，她今天是來開中常會的，來開會比較重要。