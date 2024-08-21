積極佈局智慧醫療！仁寶、新光醫院簽備忘錄　加速AI應用落地服務

我是廣告 請繼續往下閱讀

代工廠仁寶積極佈局智慧醫療，今（21）日與新光醫院簽署合作備忘錄，啟動醫療AI戰略合作，加速AI應用在醫療產業的落地服務。同時，醫療事業將積極拓展北美、歐洲、東南亞等海外市場。仁寶與新光醫院首個合作項目，將從AI醫療影像定量費纖維化開始，針對間質性肺疾病晚期導致的肺部纖維化，透過高解析度電腦斷層掃描影像，訓練AI進行定量分析。目標也將改善傳統人工半定量分析效率，提升精準度降低標註時間。仁寶董事長陳瑞聰表示，仁寶不斷加碼布局智慧醫療，目前針對國人常見的五十肩AI風險探測、腦波AI壓力檢測、AI聽力檢測，都已商用且推廣到市場。未來將推出更多AI設備，涵蓋AI伺服器與AI電腦，提供醫院AI算力。同時，陳瑞聰指出，仁寶醫療事業營收佔比小，以仁寶在資訊科技產業一年新台幣近8000億元到9000億元的營收規模來看，醫療事業營收若佔1%就會很驚人，因此目前難以估算未來的發展。陳瑞聰以仁寶承接的瑞芳醫院長照設施大樓為例，他表示，未來完工後，初期1年營收約1000多萬元，以此推估醫療產業在本土市場及全台需求量，整體營業額恐難以成長。儘管如此，陳瑞聰認為，醫療市場商業模式仍有成長空間，商機就在台灣企業的技術平台。仁寶現階段積極拓展海外醫療事業，如子公司奔騰智慧生醫的手持式超音波，正在拓展北美、歐洲、東南亞等市場；勤立生技的血糖試片也在海外布局已久。