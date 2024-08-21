政治獻金風暴衝擊民眾黨2026選情　媒體人：柯文哲超越藍綠變絕望

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民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金風暴，立委黃珊珊遭停權3年，2026年參選台北市長無望，加上立委黃國昌若參選新北市長，民調支持度也不高，資深媒體人黃暐瀚說，民眾黨2026的前景堪慮。一旦白營當選機會被直接看衰，政治板塊又會回到藍綠對決，柯文哲「終結藍綠」的希望，也許將會變成「絕望」。黃暐瀚在臉書說，TVBS公布一份新北市長可能參選人的對比民調，毫無意外，台北市副市長李四川名列第一，這份民調除了顯示「李四川很強」之外，還有另外一個結論是：「黃國昌不夠強」。黃暐瀚說，儘管黃國昌已經是過去半年民眾黨聲量最高的政治明星，但依舊無法在新北市創造出「當選契機」，黃國昌都沒機會了，其他的縣市長擬候選人，就更不用說了。黃暐瀚說，「木可風暴」之後，黃珊珊遭中評會停權三年，也就是說2026黃珊珊已無法代表民眾參選台北市長。另外台灣民意基金會最新民調，民眾黨支持度大幅下滑，只剩「13.8%」（台灣民意基金會的民調時間是8/12-14，木可效應可能還未真實反映），民眾黨2026的前景堪慮。