《無限暖暖》限量刪檔測試「重逢之約測試」招募！事前預約展開

由Infold Games 開發的《無限暖暖》將在今日開啟全平台事前預約及展開「重逢之約測試」限量不計費刪檔測試招募，此次開放平台為PC版本（Windows）與行動版本（Android & iOS）。
《無限暖暖》暖暖系列第五代作品，是一款收集美好的開放世界遊戲，並延續了暖暖系列的核心換裝玩法的同時，將其與開放世界探索深度結合，在這款由UE5引擎打造的多平台遊戲中融入了平台跳躍、解謎、換裝等多種遊戲元素，帶來更為繽紛多元的遊戲體驗。玩家可以在廣袤奇幻的大世界中透過各式各樣的方式、獲得不同風格的精美套裝，而其中一些還蘊含著奇妙的功能，將是探索奇迹大陸的重要助力。暖暖和大喵將開啟新的冒險篇章在無限廣闊，無限精彩的奇迹大陸展開新的冒險旅行，共同探索秘境，收集服裝，嶄新的多元玩法將給玩家帶來無限樂趣的夢幻遊戲體驗。
《無限暖暖》重逢之約測試預告PV
事前預約公開
目前已開放事前預約，搭配師們可以前往雙平台（Android & iOS）、PlayStation™Store、Epic Store或前往無限暖暖官網進行預約，完成全球預約人數里程碑將會解鎖對應獎勵，並於遊戲上市後進行發放，邀請搭配師們前往預約，期待與大家共同開啟這段奇幻的冒險旅程。
全球預約人數500萬人達成 —— 解鎖【噗靈*50000】
全球預約人數725萬人達成 —— 解鎖【純真絲線*300】
全球預約人數1206萬人達成 —— 解鎖【共鳴水晶*3】
全球預約人數2000萬人達成 —— 解鎖【4星套裝：遠方的遙想*1】
全球預約人數2500萬人達成 —— 解鎖【共鳴水晶*7】
全球預約人數3000萬人達成 —— 解鎖【共鳴水晶*10】
「重逢之約測試」限量刪檔測試招募開啟！
《無限暖暖》限量刪檔測試「重逢之約測試」也即將展開，搭配師快把握時間完成招募測試報名，搶先體驗廣闊奇幻充滿暖暖風格的開放世界！更多資訊請見無限暖暖官方網站或社群平台。
招募資訊
招募開啟時間：即日起～截止時間將於官網正式公告
測試平台：PC版本（Windows）和行動版本（Android & iOS）
測試類型：限量不計費刪檔測試
測試時間：測試開啟及結束時間請關注後續官方通知
裝置需求
Android：內存8G及以上，Snapdragon 888、天璣 8100 max及以上芯片配置的機型
iOS：iPhone11、iPad Air第五代及以上設備機型
PC：
操作系統：Windows 10 64位元及以上
CPU：Intel Core i5第九代同等級或更高處理器
運行內存（RAM）：16GB及以上
顯卡：NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB同等級或更高等級
儲存空間：需要40GB及以上可用空間，推薦使用固態硬碟（SSD）
儲存要求
行動端：預留20GB以上空間
PC：預留40GB及以上可用空間，推薦使用固態硬碟（SSD）
官方資訊平台
《無限暖暖》雙平台預約
《無限暖暖》事前預約及封閉測試招募網站
《無限暖暖》官方Facebook粉絲專頁
《無限暖暖》官方Instagram
《無限暖暖》官方Tiktok
《無限暖暖》官方Youtube頻道
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《無限暖暖》重逢之約測試預告PV
事前預約公開
目前已開放事前預約，搭配師們可以前往雙平台（Android & iOS）、PlayStation™Store、Epic Store或前往無限暖暖官網進行預約，完成全球預約人數里程碑將會解鎖對應獎勵，並於遊戲上市後進行發放，邀請搭配師們前往預約，期待與大家共同開啟這段奇幻的冒險旅程。
全球預約人數500萬人達成 —— 解鎖【噗靈*50000】
全球預約人數725萬人達成 —— 解鎖【純真絲線*300】
全球預約人數1206萬人達成 —— 解鎖【共鳴水晶*3】
全球預約人數2000萬人達成 —— 解鎖【4星套裝：遠方的遙想*1】
全球預約人數2500萬人達成 —— 解鎖【共鳴水晶*7】
全球預約人數3000萬人達成 —— 解鎖【共鳴水晶*10】
「重逢之約測試」限量刪檔測試招募開啟！
《無限暖暖》限量刪檔測試「重逢之約測試」也即將展開，搭配師快把握時間完成招募測試報名，搶先體驗廣闊奇幻充滿暖暖風格的開放世界！更多資訊請見無限暖暖官方網站或社群平台。
招募資訊
招募開啟時間：即日起～截止時間將於官網正式公告
測試平台：PC版本（Windows）和行動版本（Android & iOS）
測試類型：限量不計費刪檔測試
測試時間：測試開啟及結束時間請關注後續官方通知
裝置需求
Android：內存8G及以上，Snapdragon 888、天璣 8100 max及以上芯片配置的機型
iOS：iPhone11、iPad Air第五代及以上設備機型
PC：
操作系統：Windows 10 64位元及以上
CPU：Intel Core i5第九代同等級或更高處理器
運行內存（RAM）：16GB及以上
顯卡：NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB同等級或更高等級
儲存空間：需要40GB及以上可用空間，推薦使用固態硬碟（SSD）
儲存要求
行動端：預留20GB以上空間
PC：預留40GB及以上可用空間，推薦使用固態硬碟（SSD）
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