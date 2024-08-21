《無限暖暖》限量刪檔測試「重逢之約測試」招募！事前預約展開

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▲《無限暖暖》暖暖系列第五代作品，是一款收集美好的開放世界遊戲，並延續了暖暖系列的核心換裝玩法的同時，將其與開放世界探索深度結合，在這款由UE5引擎打造的多平台遊戲中融入了平台跳躍、解謎、換裝等多種遊戲元素，帶來更為繽紛多元的遊戲體驗。（圖／品牌提供）

由Infold Games 開發的《無限暖暖》將在今日開啟全平台事前預約及展開「重逢之約測試」限量不計費刪檔測試招募，此次開放平台為PC版本（Windows）與行動版本（Android & iOS）。《無限暖暖》暖暖系列第五代作品，是一款收集美好的開放世界遊戲，並延續了暖暖系列的核心換裝玩法的同時，將其與開放世界探索深度結合，在這款由UE5引擎打造的多平台遊戲中融入了平台跳躍、解謎、換裝等多種遊戲元素，帶來更為繽紛多元的遊戲體驗。玩家可以在廣袤奇幻的大世界中透過各式各樣的方式、獲得不同風格的精美套裝，而其中一些還蘊含著奇妙的功能，將是探索奇迹大陸的重要助力。暖暖和大喵將開啟新的冒險篇章在無限廣闊，無限精彩的奇迹大陸展開新的冒險旅行，共同探索秘境，收集服裝，嶄新的多元玩法將給玩家帶來無限樂趣的夢幻遊戲體驗。事前預約公開目前已開放事前預約，搭配師們可以前往雙平台（Android & iOS）、PlayStation™Store、Epic Store或前往無限暖暖官網進行預約，完成全球預約人數里程碑將會解鎖對應獎勵，並於遊戲上市後進行發放，邀請搭配師們前往預約，期待與大家共同開啟這段奇幻的冒險旅程。全球預約人數500萬人達成 —— 解鎖【噗靈*50000】全球預約人數725萬人達成 —— 解鎖【純真絲線*300】全球預約人數1206萬人達成 —— 解鎖【共鳴水晶*3】全球預約人數2000萬人達成 —— 解鎖【4星套裝：遠方的遙想*1】全球預約人數2500萬人達成 —— 解鎖【共鳴水晶*7】全球預約人數3000萬人達成 —— 解鎖【共鳴水晶*10】「重逢之約測試」限量刪檔測試招募開啟！《無限暖暖》限量刪檔測試「重逢之約測試」也即將展開，搭配師快把握時間完成招募測試報名，搶先體驗廣闊奇幻充滿暖暖風格的開放世界！更多資訊請見無限暖暖官方網站或社群平台。招募開啟時間：即日起～截止時間將於官網正式公告測試平台：PC版本（Windows）和行動版本（Android & iOS）測試類型：限量不計費刪檔測試測試時間：測試開啟及結束時間請關注後續官方通知Android：內存8G及以上，Snapdragon 888、天璣 8100 max及以上芯片配置的機型iOS：iPhone11、iPad Air第五代及以上設備機型PC：操作系統：Windows 10 64位元及以上CPU：Intel Core i5第九代同等級或更高處理器運行內存（RAM）：16GB及以上顯卡：NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB同等級或更高等級儲存空間：需要40GB及以上可用空間，推薦使用固態硬碟（SSD）行動端：預留20GB以上空間PC：預留40GB及以上可用空間，推薦使用固態硬碟（SSD）