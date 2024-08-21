最低工資拚連9漲！卓榮泰搶先喊「加薪」　盼全民共享經濟成果

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最低工資審議會將於9月4日召開，此次是最低工資法上路後首次召開，最低工資不排除連續9年調漲。行政院長卓榮泰今（21）日出席「Intelligent Asia 2024」開幕典禮致詞時表示，將考慮最低薪資調整的合理性，喊話業者能一併加薪，讓國家經濟發展的成果讓全民來共享。卓榮泰在工業科技盛會「Intelligent Asia 2024」上指出，慶幸台灣有護國神山、護國群山，但神山或群山是由各個大大小小的產業累積起來，尤其中小微型業、傳產始終是台灣最重要的基石，健全的產業供應鏈擁有悠久的歷史，才是台灣真正的經濟實力，政府要全力協助台灣的傳統產業與中小企業。他預告，行政院經濟發展委員會日前已開過第1場「經濟創新」會議，希望留才引資、以兆元大投資台灣，助產業有能力進行淨零轉型和數位轉型，在這段過程中，若百工百業遭到低價競爭，等於是將政府目標大打折扣，因此，未來會有更多具體的實行計劃，不僅要協助中小微企業轉型，更要增加競爭力，並想辦法阻擋不公平的競爭，不接受外來不好的品質取代台灣的高品質產業。卓榮泰宣布，明年度「中小微企業多元振興發展計畫」經費將加碼至105億元，幫助台灣各產業，他提到，今年第二季經濟成長率高達5.09％，盼政府與產業界通力合作，繼續向上衝刺，保持良好成績。最後，他提到，驅動創新才能普惠大眾，政府幫助高科技業繼續在國際上領先，也協助中小微企業實質轉型，下個月也將考慮到最低薪資調整的合理性，喊話台下業者能一併加薪，讓國家經濟發展的成果讓全民來共享。