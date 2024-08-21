新青安掀限貸風暴！永豐銀保守看房貸　總座點出年輕人買房迷思

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新青安政策帶動房市續燒，在民眾買房意願大增及房價續漲之下，銀行房貸已滿水位，也傳出銀行祭出限貸令，撥款延後，甚至調高房貸利率「以價制量」。對此，永豐銀行總經理莊銘福今（21）日表示，永豐銀對今年房貸業務看法本來就趨保守，主要認為目前民眾買房負擔太大，很多房貸支出超過家庭收入1/3，因此，去年訂定業務目標即保守因應。永豐金今日召開法說會，公布今（2024）年上半年自結稅後淨利122億元，年成長20.8%，續創歷史同期新高，每股盈餘0.99元，年化ROE為12.84%，而今年至7月稅後淨值146.09億元，已超過2020年以前歷年的全年水準，總資產金額並突破3兆元。永豐金子公司永豐銀行上半年稅後淨利97.4億元，創下歷史同期新高，永豐銀總經理莊銘福表示，成長動能主要來自手續費淨收益及金融交易利得，上半年稅後淨利年成長17.6%，優於其他金控旗下銀行同業合計的8.7%，3年及5年的年複合成長率也都有雙位數成長。不過，近來因新青安貸款帶動民眾購屋潮，銀行在房貸接近滿水位之下，也傳出祭出限貸令，甚至調高利率，莊銘福認為，民眾購屋時應要認真考慮房貸負擔能力，年輕人對房貸有種迷思，認為買預售屋2、3年才交屋，加上房貸又有寬限期，房貸負擔金額很少，但負擔能力把本金及利息都算進去，房貸支出不要超過家庭收入1/3，很多都超過，這也是永豐銀保守看待房貸業務的原因，原本訂的成長目標就很低。