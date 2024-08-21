北市勞動局證實　本月接獲汪小菲飯店大量解僱計畫、10/15資遣

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名人汪小菲過去為大S砸下3.5億蓋的「S Hotel」酒店，在兩人離婚後改名為「美憬閣」（MGallery），今年3月剛撤換招牌，今（21）日就傳出是營業最後一天，明起停業。北市勞動局向《NOWnews》證實，本月確有收到該飯店大量解僱計畫，都有依照法規程序；據計畫所指，員工資遣日期訂在10月15日，勞動局將持續關注通報進度。汪小菲多年前在北市松山區敦化北路的黃金路段，豪砸3.5億元以前妻大S之名開設「S Hotel」酒店，後來雙方離婚鬧翻。去年底汪小菲將酒店名稱改為「美憬閣」，今年3月更把酒店門口的「S」招牌撤下，改成新名稱「MGallery」的「M」。北市勞動局證實，本月已接獲美憬閣通報大量解僱計畫，時程均符合法令規範；據計畫內容，該飯店訂在10月15日資遣員工，推算約10月初，美憬閣還需提報大量資遣通報給勞動局，勞動局將持續關注相關進度，為勞工權益把關。