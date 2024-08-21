想當老婆哪裡排隊！林郁婷「曝光理想型」教練曾自強：來我這抽籤

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▲林郁婷（右）笑說結婚這關要交給教練曾自強（左）決定。（圖／LINE TODAY提供）

「台灣拳后」林郁婷在巴黎奧運拿下金牌，回到台灣後出席許多公開活動，近來又和教練曾自強登上LINE TODAY自製節目《星時代調研所》直播，和主持人唐綺陽分享這次奧運的心路歷程，直播總觀看人次高達69萬人，林郁婷更分享自己的理想型，還秀出金牌說：「這面金牌本身很重，對我的意義也很重。」唐綺陽好奇在頒獎台上，大會奏起國旗歌那刻，林郁婷是感到委屈而哭嗎？林郁婷笑說：「當時腦海一幕幕剛開始加入拳擊隊，接受訓練被擊倒、流鼻血，各種人生跑馬燈不斷在眼前浮現。」更充滿正能量的表示：「那刻有夢想成真的感覺，是喜極而泣快樂的眼淚。」林郁婷從小就對拳擊產生興趣，國一即開始接受專業訓練，曾榮獲世界女子拳擊錦標賽金牌、亞洲運動會女子拳擊金牌，更在今年巴黎奧運勇奪女子拳擊57公斤級金牌，寫下台灣女子拳擊史新紀錄，教練曾自強則是林郁婷最大後盾，兩人一起奮戰大小賽事長達15年，對林郁婷來說，曾自強不僅是教練，更像是父親一般的存在。在節目中，林郁婷帶來巴黎奧運金牌及首次亮相的「非賣品」金牌吉祥物，並分享此次巴黎奧運奪金的心情。聊起金牌戰短短5分鐘就贏了，林郁婷坦言奧運比賽在自己想像中應該更曲折離奇，像是進場受到萬人歡呼，雙方戰力膠著，但巴黎賽事打得蠻冷靜，因為整個局勢早在掌握中。她最感謝教練周密的計畫，賽前針對影片模擬對手的優勢、劣勢，制定比賽策略。曾自強教練則謙虛說：「台上展現都靠自己，她要當個好的演員，我就是好的導演跟編劇，只是告訴她要怎麼做。」林郁婷圈粉無數，尤其內向害羞模樣和在擂台上的霸氣差很大，讓許多粉絲敲碗，「」林郁婷把球丟給教練，表示隊上成員要談戀愛，對象必須先過教練這關。曾自強搞笑說：「最後唐綺陽不斷追問理想型，林郁婷才透露：「」許多粉絲也好奇林郁婷的MBTI，她表示沒做過測驗，只聽過E人、I人，這時曾自強猜說：「我們應該是一樣的。」沒想到林郁婷秒回：「都是人？」看得出師徒兩人15年累積的情感與默契，林郁婷也接著說：「碰到對的人就是E人，不對的人就是I人吧。」唐綺陽一旁分析：「林郁婷月亮獅子，人來瘋，她一定是E人。」奪金後，如何面對爆紅的心態調整？林郁婷表示蠻享受其中，「」她也說起從小看《第一神拳》才愛上拳擊，直呼：「當然最喜歡主角幕之內一步，但我沒有他這麼壯啦！」至於下一個階段目標，教練表示已開始為2026年的名古屋亞運做準備，下週就要回歸精實的訓練，唐綺陽問到：「有沒有可能再練壯一點，進入下一個量級？」她充滿鬥志說：「有可能喔！」教練曾自強趕緊跳出來說：「不要先下目標，不能讓國外選手太早就感到害怕。」希望大家能持續關注，給予他們最大支持。