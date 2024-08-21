想當老婆哪裡排隊！林郁婷「曝光理想型」教練曾自強：來我這抽籤

「台灣拳后」林郁婷在巴黎奧運拿下金牌，回到台灣後出席許多公開活動，近來又和教練曾自強登上LINE TODAY自製節目《星時代調研所》直播，和主持人唐綺陽分享這次奧運的心路歷程，
直播總觀看人次高達69萬人，林郁婷更分享自己的理想型，還秀出金牌說：「這面金牌本身很重，對我的意義也很重。」 唐綺陽好奇在頒獎台上，大會奏起國旗歌那刻，林郁婷是感到委屈而 哭嗎？林郁婷笑說：「當時腦海一幕幕剛開始加入拳擊隊， 接受訓練被擊倒、流鼻血，各種人生跑馬燈不斷在眼前浮現。」 更充滿正能量的表示：「那刻有夢想成真的感覺， 是喜極而泣快樂的眼淚。」
金牌戰5分鐘就打贏 林郁婷感謝教練
林郁婷從小就對拳擊產生興趣，國一即開始接受專業訓練，
曾榮獲世界女子拳擊錦標賽金牌、亞洲運動會女子拳擊金牌， 更在今年巴黎奧運勇奪女子拳擊57公斤級金牌， 寫下台灣女子拳擊史新紀錄，教練曾自強則是林郁婷最大後盾， 兩人一起奮戰大小賽事長達15年，對林郁婷來說， 曾自強不僅是教練，更像是父親一般的存在。
在節目中，林郁婷帶來巴黎奧運金牌及首次亮相的「非賣品」
金牌吉祥物，並分享此次巴黎奧運奪金的心情。聊起金牌戰短短5分 鐘就贏了，林郁婷坦言奧運比賽在自己想像中應該更曲折離奇， 像是進場受到萬人歡呼，雙方戰力膠著，但巴黎賽事打得蠻冷靜， 因為整個局勢早在掌握中。她最感謝教練周密的計畫， 賽前針對影片模擬對手的優勢、劣勢，制定比賽策略。 曾自強教練則謙虛說：「台上展現都靠自己，她要當個好的演員， 我就是好的導演跟編劇，只是告訴她要怎麼做。」
想當老婆哪裡排隊！林郁婷推給教練
林郁婷圈粉無數，尤其內向害羞模樣和在擂台上的霸氣差很大，讓許多粉絲敲碗，「請問要當郁婷老婆哪裡排隊？」林郁婷把球丟給教練，
表示隊上成員要談戀愛，對象必須先過教練這關。曾自強搞笑說：「 先抽號碼牌，讓我面試一下，我要看上眼才能pass給她。」 最後唐綺陽不斷追問理想型，林郁婷才透露：「要陽光、貼心， 而且要有辦法跟教練好好相處。」許多粉絲也好奇林郁婷的MBTI ，她表示沒做過測驗，只聽過E人、I人，這時曾自強猜說：「 我們應該是一樣的。」沒想到林郁婷秒回：「都是人？」 看得出師徒兩人15年累積的情感與默契，林郁婷也接著說：「 碰到對的人就是E人，不對的人就是I人吧。」唐綺陽一旁分析：「 林郁婷月亮獅子，人來瘋，她一定是E人。」
林郁婷享受奪金爆紅 曝光未來計畫
奪金後，
如何面對爆紅的心態調整？林郁婷表示蠻享受其中，「 身為拳擊手能多多曝光，讓大家認識我，也更關注拳擊項目， 因為拳擊在台灣算是相對冷門。」她也說起從小看《第一神拳》 才愛上拳擊，直呼：「當然最喜歡主角幕之內一步， 但我沒有他這麼壯啦！」
至於下一個階段目標，教練表示已開始為2026年的名古屋亞運做
準備，下週就要回歸精實的訓練，唐綺陽問到：「 有沒有可能再練壯一點，進入下一個量級？」她充滿鬥志說：「有可 能喔！」教練曾自強趕緊跳出來說：「不要先下目標， 不能讓國外選手太早就感到害怕。」希望大家能持續關注， 給予他們最大支持。
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林郁婷從小就對拳擊產生興趣，國一即開始接受專業訓練，
在節目中，林郁婷帶來巴黎奧運金牌及首次亮相的「非賣品」
想當老婆哪裡排隊！林郁婷推給教練
林郁婷圈粉無數，尤其內向害羞模樣和在擂台上的霸氣差很大，讓許多粉絲敲碗，「請問要當郁婷老婆哪裡排隊？」林郁婷把球丟給教練，
林郁婷享受奪金爆紅 曝光未來計畫
奪金後，
至於下一個階段目標，教練表示已開始為2026年的名古屋亞運做