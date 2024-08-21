珍妮佛羅培茲掰了班艾佛列克！2人世紀復合破局　糾纏22年情史曝

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▲珍妮佛羅培茲過往情史非常豐富，最精彩的莫過於和班艾佛列克的一段情。（圖／珍妮佛羅培茲IG）

▲班艾佛列克（左圖右）、珍妮佛羅培茲爆婚變分居中，22億豪宅掛牌出售，室內奢華裝潢曝光。（圖／珍妮佛羅培茲Instagram、Zillow）

樂壇流行天后珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）和好萊塢性格影星班艾佛列克（Ben Affleck）分分合合多次，2021年傳出雙方世紀復合，還在隔年結婚，原以為他們終於可以像童話一般擁有幸福結局。沒想到2人情纏22年，近來卻不斷傳出離婚消息，據悉，珍妮佛羅培茲已在美國時間20日提出離婚申請，結束2年的短命婚姻。珍妮佛羅培茲的演藝事業非常茁壯，她不僅是一名歌手，還同時是演員以及舞者，且成績非常卓越。她先前推出專輯，就曾有多首歌曲入圍葛萊美獎，她參與拍攝電影《舞孃騙很大》，也被提名金球獎「最佳電影女配角」，而她的情史如同她的事業一樣精彩。珍妮佛羅培茲至今有過4段婚姻，第一段婚姻是在1997年，她嫁給古巴演員歐賈尼諾亞（Ojani Noa），不過只維持21個月就結束了；2001年她又嫁給舞者克里斯賈德（Chris Judd），不過也維持不久，隔年8月就以離婚收場；接著就到珍妮佛羅培茲最高調的一段感情，珍妮佛羅培茲在2002年9月透露，自己收到班艾佛列克送的120萬美金（約新台幣3832萬元）的6克拉鑽戒，同時宣布2人訂婚消息，當時珍妮佛羅培茲還確信說，「班艾佛列克就是自己認定的那個人」，且透露他們計畫在2003年9月結婚，不過婚禮前夕，2人的婚禮突然告吹，也正式宣布分手。珍妮佛羅培茲和班艾佛列克分手後，經常被目擊和馬克安東尼約會的過程，2人在2004年結婚，還生下了龍鳳胎麥斯（Max）、艾瑪（Emme），雖然這段婚姻比以往維持的時間還要長，不過2人最終仍在2014年分開。這段時間班艾佛列克也有自己的感情生活，2005年和女星珍妮佛嘉納（Jennifer Garner）結婚，育有2女1子，不過2人在2018年離婚。珍妮佛羅培茲和班艾佛列克都恢復單身後，2人在2021年舊情復燃，並在當年7月對外宣布復合消息，且如同2人第一次談戀愛時那般轟轟烈烈，2人不僅出席各大活動，還宣布2022年7月16日要前往賭城閃電結婚，轟動整個娛樂圈。不料，他們婚後卻屢次爆出個性不合傳聞，屢屢傳出離婚、分居消息。據美媒《TMZ》報導，珍妮佛羅培茲在美國時間20日，正式向洛杉磯高等法院訴請和班艾佛列克離婚，且是以本人名義遞交法律文件，沒有透過律師。知情人士透露，雙方沒有寫下婚前協議，因此雙方婚後收入以夫妻共有財產分配，2人位在比佛利山莊的婚房，日前傳出以6800萬美元（約22億元新台幣）掛牌出售。