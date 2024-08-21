低頭沒在看路？戰術輪車自撞路樹釀7人受傷　八軍團回應了

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▲陸軍八軍團43砲指部一輛中型戰術輪車自撞路樹釀7傷，車內監視器畫面顯示，當時駕駛多次低頭拿東西，疑未注意車前情況。（圖／翻攝黑色豪門群組）

陸軍八軍團43砲指部一輛中型戰術輪車，昨（20）日前往恆春執行重砲射擊任務時，在枋山鄉台26線3.3公里處不明原因撞上路樹，導致7人受傷送醫，警方調查後表示，疑似因方向盤卡住才會釀禍，不過有車內監視器畫面流出，發現駕駛多次低頭拿東西，未注意車前情況，與警方說法有所出入，對此，八軍團表示，當時洪姓中士發現車輛出現異常，因此低頭試圖檢查，後續將進一步釐清事故原因。據了解，中型戰術輪駕駛為32歲洪姓男子，當時車內載有12人，後方拖著155榴彈砲，昨天清晨為了下周的重砲射擊任務從高雄考潭營區出發，準備南下屏東枋山射擊訓場，豈料8時許，行經枋山鄉楓港國小以南道路時，突然撞擊路樹，導致副駕周姓幹部、後車斗6名乘坐的士兵擦挫傷送醫，所幸7人均無大礙。警方製作筆錄後，初步懷疑是方向盤卡住釀禍，車輛右偏後撞上路樹，不過最新流出的監視器畫面卻顯示，洪姓駕駛開車時頻頻低頭，一下拿手機一下拿物品，反覆整理擺放，副駕駛一度想出手幫忙，但駕駛仍堅持要自己來，過程中多次移開視線未看前方路面，短短不到幾秒，車子就失控撞向路樹。對此，八軍團指出，由於當時洪姓中士感覺車輛有問題，因此才低頭進行查看，並非在使用手機，後續會進一步調查事故原因，若發現駕駛有不安全駕駛行為，將依規定進行處分。