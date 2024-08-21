國中畢業生突墜樓身亡！母看同學臉書才知道　死因待調查

低頭沒在看路？戰術輪車自撞路樹釀7人受傷　八軍團回應了

記者陳苾暐/綜合報導

▲陸軍八軍團一輛中型戰術輪車執行任務時不明原因自撞路樹，造成車上7人受傷，皆無生命危險，目前已經送醫治療。（圖／翻攝記者爆料網）
▲陸軍八軍團一輛中型戰術輪車執行任務時不明原因自撞路樹，造成車上7人受傷，皆無生命危險，目前已經送醫治療。（圖／翻攝記者爆料網）
陸軍八軍團43砲指部一輛中型戰術輪車，昨（20）日前往恆春執行重砲射擊任務時，在枋山鄉台26線3.3公里處不明原因撞上路樹，導致7人受傷送醫，警方調查後表示，疑似因方向盤卡住才會釀禍，不過有車內監視器畫面流出，發現駕駛多次低頭拿東西，未注意車前情況，與警方說法有所出入，對此，八軍團表示，當時洪姓中士發現車輛出現異常，因此低頭試圖檢查，後續將進一步釐清事故原因。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據了解，中型戰術輪駕駛為32歲洪姓男子，當時車內載有12人，後方拖著155榴彈砲，昨天清晨為了下周的重砲射擊任務從高雄考潭營區出發，準備南下屏東枋山射擊訓場，豈料8時許，行經枋山鄉楓港國小以南道路時，突然撞擊路樹，導致副駕周姓幹部、後車斗6名乘坐的士兵擦挫傷送醫，所幸7人均無大礙。

▲陸軍八軍團43砲指部一輛中型戰術輪自撞路樹釀7傷，警方調查後表示，疑似因方向盤卡住才會釀禍，不過有車內監視器畫面流出，發現駕駛多次低頭拿東西，未注意車前情況，與警方說法有所出入。（圖／翻攝黑色豪門群組）
▲陸軍八軍團43砲指部一輛中型戰術輪車自撞路樹釀7傷，車內監視器畫面顯示，當時駕駛多次低頭拿東西，疑未注意車前情況。（圖／翻攝黑色豪門群組）
警方製作筆錄後，初步懷疑是方向盤卡住釀禍，車輛右偏後撞上路樹，不過最新流出的監視器畫面卻顯示，洪姓駕駛開車時頻頻低頭，一下拿手機一下拿物品，反覆整理擺放，副駕駛一度想出手幫忙，但駕駛仍堅持要自己來，過程中多次移開視線未看前方路面，短短不到幾秒，車子就失控撞向路樹。

對此，八軍團指出，由於當時洪姓中士感覺車輛有問題，因此才低頭進行查看，並非在使用手機，後續會進一步調查事故原因，若發現駕駛有不安全駕駛行為，將依規定進行處分。

疑天雨路滑視線不佳！台南男開車自撞玉井大橋　送醫搶救宣告不治

不滿噪音問題！嘉義老翁闖鄰居家射殺57歲女　檢方複訊後聲押

超速又超載！聯結車甩出鋼樑砸爛忠孝橋　肇事駕駛上銬移送地檢署

疑欠下30萬賭債！苗栗28歲人妻當街遭擄走　警方今再逮1嫌

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載