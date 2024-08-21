台南子弟兵接連出事！賴清德喊：私生活要檢點「現在別談選舉」

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交通部長李孟諺日前才傳出婚外情請辭獲准，今（21）日又傳出民進黨立委林宜瑾疑詐領助理費案，國會辦公室、地方服務處被檢方搜索。據轉述，民進黨黨主席賴清德下午在中常會上呼籲中常委，私生活要檢點，別讓黨受傷害；另外，有與會人士轉述，賴清德也叮嚀現在別談縣市長選舉，應以國家發展為重。民進黨今召開中常會，據轉述，賴清德在會中叮嚀所有黨員同志，不要在現在時間點上談論縣市長選舉問題，畢竟現在才2024年，2026年還早，現在最重要任務是推出福國利民政策、幫助國家發展，這才是民進黨政府、黨公職當前該全心全意關注的目標。賴清德呼籲，大家應以國家發展為重，不要談論縣市長選舉問題，同時謹言慎行、團結，把國家發展作為最重要任務。此外，賴清德雖然在會中未提到李孟諺、林宜瑾，但仍意有所指嚴肅地說，不只是公領域，私生活也會影響個人、黨、國家，呼籲大家要謹言慎行，別讓民進黨受傷。