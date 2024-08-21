勸館長快下車！柯文哲前幕僚：非常清楚木可公司怎麼賺無良生意

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民眾黨主席柯文哲爆發政治獻金假帳風波，民眾黨認為是會計師端木正便宜行事，但曾任民眾黨文宣部主任的柯昱安認為，不可能把問題都推給會計師。力挺民眾黨的網紅「館長」陳之漢批柯昱安很會編故事，可以去當民進黨人才。柯昱安則反勸館長快下車。柯昱安在Threads上喊話館長，「你曾經支持過民進黨，我也曾經支持過民眾黨，大家各有政治立場很正常，所以要在直播上面罵我，我都可以理解」，但他還是要真心奉勸一句話，「快逃」，很多事情，上了車就下不去了，「尤其是木可公司的爛帳，跟你所看到的端木正影片，完全是兩回事。」柯昱安說，他跟那些木可公司的高層都共事過，非常清楚他們是怎麼在賺這種無良生意，他反問館長有沒有發現，這一次除了館長訪談過的那些人，民眾黨裡面還有誰敢真正為木可的所作所為背書？柯昱安說，他每次去林口都會去買館長的便當，因為真的好吃，「我們現在各自有相信的價值，但不管你對我做出多少批判，對待好朋友就是相挺到底一句話。有什麼需要，我都很願意跟你一起坐下來聊一聊，聊一聊我所觀察的，跟你所看到的，有哪裡不一樣。」