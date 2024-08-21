對白營釋善意不打柯文哲　江和樹當眾問盧秀燕：2028還要合作嗎

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▲台中市長盧秀燕今天到市議會臨時會備詢。（圖／台中市政府提供，2024.08.21）

民眾黨主席柯文哲身陷弊案風暴，《鏡周刊》今天報導，國民黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕都定調不出手打柯，靜觀白營茶壺內風暴告一段落，預留2028藍白合作空間。民眾黨台中市議員江和樹下午在市議會質詢時，為此公開感謝盧秀燕，還當面問她「2028還要合作嗎」、「你和柯文哲比較好講」。盧秀燕笑而未答。柯文哲政治獻金案持續延燒，《鏡周刊》報導積極爭取國民黨主席連任的朱立倫、高人氣的盧秀燕，近日不約而同聲援柯文哲，應是為往後的藍白合預留彈性空間，也意外牽動國民黨主席之爭。然而朱受訪時表示「不管2024、2025、2026年，台灣都需要他們更多合作」。卻被柯冷回「場面話大家都會講」。兼任民眾黨台中市黨部主委的江和樹，今（21）日下午在議會質詢時，指盧秀燕出訪美國引起爭議，其實與2028總統大選有關，突然對盧說「我代表民眾黨向你說謝謝，我們都相信柯文哲是清白的」。對於盧秀燕近來被綠營鎖定狂打，江和樹挑明了講「台中人要出總統了，我們身為台中人應該要捍衛一下。」接著江和樹當眾問「市長您要不要選？」盧秀燕微笑未答，他繼續說「大家都聽得懂，你不懂？」還要她「勇敢一下不要怕」，盧秀燕笑得更甜，江和樹突然說「我看得懂！這樣我就稍微懂了。」相較朱立倫，柯文哲對盧秀燕一向有更多善意，江和樹表示若有機會，希望盧秀燕代表國民黨參選2028，因為「你和柯文哲比較好講、好撟，你們比較有話講」。