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王陽明「娘炮說」風波延燒！民眾不忍了　公開他「私下真面目」

記者楊穎軒／綜合報導

▲王陽明「娘炮說」風波延燒，有民眾公開他私下真面目。（圖／NOWnews資料照）
▲王陽明「娘炮說」風波延燒，有民眾公開他私下真面目。（圖／NOWnews資料照）
「台灣第一帥」王陽明（Sunny ）日前在新片《角頭－大橋頭》活動上，婉拒女粉絲一起比手掌愛心的要求，事後稱「我不比娘炮動作」，此話引發軒然大波，部分輿論認為有歧視之嫌，連台灣性平教育協會、立委、教育部都發聲譴責。不過有網友逆風發文，揭露王陽明私下不為人知的一面，「他讓我感覺為人很真誠，光這點我就想支持他。」

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一名男網友在Threads透露，多年前在烏石港遇見王陽明，稱讚對方的刺青很帥並詢問是在哪裡完成的，王陽明不但說「謝謝」，還告知紋身的店家名字，後來男網友又在同地點的停車場遇到王陽明，王陽明把車開走前，特地搖下車窗跟他揮手道別。

男網友認為王陽明不擺態、沒有名人的架子，「我們根本不熟也不算認識，但他讓我感覺沒有明星耍大牌的樣子，其實他根本不用理我，油門一拜直接開走就好，他讓我感覺為人很真誠，光這點我就想支持他。」

▲《盜命師》演員王陽明出席釜山影展行前記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.10.05）
▲男網友分享王陽明私下不為人知的一面，認為他待人很真誠。（圖／記者葉政勳攝）
貼文一發布，王陽明本人留下一個雙手合十的符號，不少網友留言：「做人就是禮尚往來，人家最近就是在做宣傳，人設才這樣講話、炒流量，不然誰沒事在那該該叫，而且還是公眾人物，有些人真的是唯恐天下不亂呢」、「我覺得就被放大檢視了」、「遇過本人，真的很親切耶！最近因為不比愛心就被罵翻，有點可憐！」

記者會當場比臉頰愛心　邰智源笑：不會太娘啊

邰智源昨（20）日出席影集《正港分局》首映記者會，由於劇中有一段應援舞蹈，其中一個動作是比臉頰愛心，被問及王陽明拒絕比類似動作，因為覺得太「娘炮」，邰智源一聽立刻在現場試圖比出臉頰愛心，並說：「不會啊！這很好，不會太娘。」不過邰智源的愛心不太標準，被一旁的楊祐寧虧比較像腰子（腎臟）。

▲木曜4超玩全員邰智源、KID林柏昇、謝坤達、溫妮、泱泱（吳泱潾）、阿部瑪利亞跨界大企劃登Netflix《正港分局》！坤達應援舞瀏海好油被說崩壞。（圖／Netflix提供）
▲邰智源（右）和KID、坤達、溫妮、泱泱、阿部瑪利亞等《木曜4超玩》節目成員客串《正港分局》。（圖／Netflix提供）

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