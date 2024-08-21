鐵道迷愛了！觀光署邀日旅客共遊「台日32同名車站」深度走訪台灣

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▲觀光署籌備半年「2024台日32同名車站—青春列車 緣份續航」計畫，今（21）日在台北車站舉辦出發式記者會。（圖/交通部觀光署提供）

台鐵與日本共有32站同名車站，為了擴大日本青年來台引客，觀光署今（21）日在台北車站舉行「2024台日32同名車站青春列車緣份續航」計畫出發式記者會，交通部次長林國顯、觀光署署長周永暉、台鐵公司副總經理黃振照，以及來自台日參與活動的學員們，一同參與啟動儀式，宣告展開3天2夜鐵道之旅，探索台灣城鄉風情，體驗在地文化。觀光署睽違5年、歷時半年籌備「2024台日32同名車站—青春列車 緣份續航」計畫，今日在台北車站舉行出發式記者會。今年特別擴大募集對象，首次分為青年學生組、成人社會人士組，集結來自國內的大學生、旅遊達人，以及來自日本的大學生、社會人士組隊，34名學員來自日本、16名學員來自台灣，共50名學員，兵分8條路線，展開3天2夜探索台灣鐵道旅遊故事之旅，走訪北中南東32個同名車站及周邊景點。交通部表示，此次參與計畫的學員，將會化身一日站長，藉由實際參訪了解各車站背景及故事，體驗執行站長任務，活動中也會提供每人一份手冊，透過繪畫、書寫、拍照方式，紀錄旅途中的點滴。交通部表示，本次活動也設計車站紀念戳章，讓學員藉由集章方式打卡留念，完成專屬自己的鐵道旅行手冊。走訪車站同時，小組學員間互動交流，讓日本旅客更深刻認識台灣文化、社會背景，加深彼此情誼，創造難忘回憶。周永暉表示，「台日32同名車站」活動涵蓋台灣北、中、南、東各區，讓參與活動的日本學員可以從環島鐵路32個車站來體驗台灣的人情味及魅力。期待透過此次活動，讓學員們開發出屬於自己的鐵道小旅行，待回到日本後再號召親朋好友一起來台灣，進行一趟深度之旅。相信本次活動能強化日本旅客來台進行深度旅遊的意向，促進地方小站活絡，加強區域旅遊發展。