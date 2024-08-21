蘋果iPhone 16價格外流！傳今年4款新機「超佛心」：升級不漲價

距離蘋果iPhone 16開賣可能還有1個月，但不少民眾已經開始觀望，除了新機規格和功能備受期待，價格更是換機關鍵，月前有分析師指出起跳價可能會貴一些，而近日國外科技網站Apple Hub分享一張iPhone 16系列的規格表，當中發現價格依舊是799元起跳，約台幣2萬5539元起，沒有再往上漲，應該可以讓人稍稍安心了。但最終價格還是要依照官方公佈的為準。
即將進入9月，蘋果發表會也準備要登場了，雖然到目前為止官方還沒有公佈發表會日期，但外界普遍猜測應該就會在9月第二週，想要換機的民眾可以再多等等，看發表會蘋果替iPhone 16端出哪些好菜。
此外，新機價格民眾也相當關心，今年價格傳聞並沒有去年的踴躍，傳聞可能今年價格沒有漲價，從外媒爆料的資料來看，iPhone 16相較於iPhone 15似乎沒有大變動，從Apple Hub公開的規格表發現， iPhone 16的起跳價可能和iPhone 15 系列相同，皆為 799 美元起，約台幣2萬5539元起，至於頂規的iPhone 16 Pro Max則從1199美元起，約台幣3萬8324元起。
🟡iPhone 16 系列網傳價格
▪️iPhone 16 售價799美元起（約台幣2萬5539元起）
▪️iPhone 16 Plus 售價899美元起（約台幣2萬8735元起）
▪️iPhone 16 Pro 售價1099美元起（約台幣3萬5128元起）
▪️iPhone 16 Pro Max 售價1199美元起（約台幣3萬8324元起）
另有分析師認為iPhone 16 Pro和Pro Max因搭載更高階的A18 Pro晶片，且螢幕、鏡頭、電池等都有升級，因此可能價格會有所調整，有可能會漲2000元。但蘋果也可能為了搶攻用戶數，在通膨的大環境下維持原本的定價。目前關於蘋果新機的爆料多，最終的規格、售價等都還是需以最終發表會公布為主。
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此外，新機價格民眾也相當關心，今年價格傳聞並沒有去年的踴躍，傳聞可能今年價格沒有漲價，從外媒爆料的資料來看，iPhone 16相較於iPhone 15似乎沒有大變動，從Apple Hub公開的規格表發現， iPhone 16的起跳價可能和iPhone 15 系列相同，皆為 799 美元起，約台幣2萬5539元起，至於頂規的iPhone 16 Pro Max則從1199美元起，約台幣3萬8324元起。
🟡iPhone 16 系列網傳價格
▪️iPhone 16 售價799美元起（約台幣2萬5539元起）
▪️iPhone 16 Plus 售價899美元起（約台幣2萬8735元起）
▪️iPhone 16 Pro 售價1099美元起（約台幣3萬5128元起）
▪️iPhone 16 Pro Max 售價1199美元起（約台幣3萬8324元起）
另有分析師認為iPhone 16 Pro和Pro Max因搭載更高階的A18 Pro晶片，且螢幕、鏡頭、電池等都有升級，因此可能價格會有所調整，有可能會漲2000元。但蘋果也可能為了搶攻用戶數，在通膨的大環境下維持原本的定價。目前關於蘋果新機的爆料多，最終的規格、售價等都還是需以最終發表會公布為主。