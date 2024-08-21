小草全跑光了？張益瞻揭民眾黨2波「年輕人出走」：部分跑去拆樑

我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲深陷三大案及政治獻金假帳風暴，導致民眾黨支持度下探至13.8%，前民眾黨中央委員張益瞻分析說，民眾黨的年輕人其實有跑掉2波，第一波是當民眾黨團總召黃國昌被國民黨團總召傅崐萁摸頭的時候，「蔥粉」就跑了，第2波就是新竹市長高虹安涉貪、柯文哲陷入爭議的這陣子，「小草」跑了；還有一群人更早覺醒，都跑去拆樑。張益瞻說，根據近日的民調，民進黨其實維持在30左右，沒有太大變化，也就是說，民眾黨跑掉的支持者都變成中間選民，國民黨也沒有吃到；在民眾黨現有支持度中，又有5至10%是新黨、親民黨加統促黨，這種深藍陣營會在民調中顯示支持民眾黨，但是這群人在棄保操作上會傾向支持國民黨。張益瞻認為，民眾黨民調下滑，對國民黨來說相對有利，因為單一選區的選舉中，棄保都會發酵。民眾黨已經跑掉的年輕人，投給民進黨可能性大，比較討厭國民黨，但現在還存在民眾黨的人，當棄保發生時會傾向支持國民黨。張益瞻也分析說，其實民眾黨有2波出走潮，第一波跑的蔥粉，當看到黃國昌被傅崐萁摸頭，變傅崐萁小弟，蔥粉就失望離開了；第二波跑的是小草，當高虹安涉貪、柯文哲五大案、帳目爭議，年輕人也開始出走，還有人更早覺醒，拆樑很大一部分是小草，有一部分小草非常討厭國民黨，正好謝國樑展現出百分百國民黨的樣子，因此有些小草很早就去拆樑。