許光漢當兵前最後作品！無障礙首映會「驚喜現身」用手語打招呼

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▲謝坤達（中）趁機報仇導演玩「扮醜16蹲」。（圖／Netflix提供）

▲阿部瑪利亞（左起）、黃宣、坤達、KID出席無障礙首映會。（圖／Netflix提供）

▲《正港分局》舉行全球無障礙首映會，吸引許多粉絲。（圖／Netflix提供）

許光漢主演Netflix影集《正港分局》明上映，今（21）日經紀公司證實他已經去當兵，昨舉行無障礙首映會，男主角許光漢雖然缺席，不過他以錄影方式向觀眾打招呼「員警59487吳明翰報到！」臭直男上身自誇穿著酷炫皮衣加牛仔褲非常帥氣，隨後他特別用手語和大家打招呼，雖人沒到場仍誠意滿滿。《正港分局》無障礙首映會，現場播映1、2集，主創團隊監製金百倫、導演程偉豪、殷振豪，演員王淨、馬念先、黃奇斌、Lulu黃路梓茵、林鶴軒、陳彥佐與「木曜4」成員邰智源、KID林柏昇、謝坤達、溫妮、泱泱（吳泱潾）、阿部瑪利亞以及黃宣全員到齊，一同來到現場與觀眾近距離互動，現場更蒞臨文化部徐宜君次長、文化內容策進院蔡嘉駿董事長、隨身遊戲股份有限公司黃惠玲董事長參與盛會。以及其他部會NCC國家通訊傳播委員會、衛福部和立法院委員出席支持，一同共襄盛舉。木曜4超玩的全體集合首次露面，每個人在劇中反差的模樣讓現場觀眾相當驚喜，映後演員分為「正港小隊」王淨、馬念先、黃奇斌、Lulu黃路梓茵、林鶴軒、陳彥佐，以及「成魔小隊」邰智源、KID林柏昇、謝坤達、溫妮、泱泱（吳泱潾）、阿部瑪利亞及黃宣，每個人拿著自己角色的手拿牌，請現場觀眾選出反差最大的人，結果正港小隊由黃奇斌得第一，成魔小隊毫無懸念由謝坤達當選。對於被打造成反差極大的「油頭男」，一開始謝坤達還不願承認，搞笑道：「很開心今天來幫《正港分局》站台。」馬上被眾人吐槽「幹嘛不承認」，映後更表示：「剛剛映前講大家都不相信，現在看完了我真的沒演吧。」引來大笑，角色造型著實令人驚豔。謝坤達分享，這次的角色真的要感謝殷振豪導演：「每次有這樣的反差轉變都是他帶給我的，一開始我們在討論角色時還蠻困難的，他一直想盡各種辦法要把我弄醜，不管是做疤、牙齒弄黃、弄斑、頭髮油的，我自己還要裝一些不同的表情，我覺得這個角色滿有趣的，其實演起來很過癮，走在路上應該沒有人可以認出我來。」KID林柏昇則對謝坤達劇中造型讚不絕口：「真的很爽，這是我這輩子唯一帥過他的時候。」黃奇斌對於大家選他反差最大，直呼受寵若驚：「我沒想到會是我當選，感謝大家的支持。我覺得最好玩的是我為這個角色染頭髮，還貼了手上的刺青，右手臂整個都是，每次上戲還要重新貼過。」兩位被選為反差最大的演員當場更獲得「報仇福利」，黃奇斌和謝坤達各自拿著搞笑扮醜造型眼鏡幫殷振豪和程偉豪戴上，還被Lulu黃路梓茵拱：「不然跳個16蹲好了，畢竟達哥也16蹲了那麼久」讓兩位導演大傻眼，不過他們相當配合，在坤達的帶領下完成搞笑版本16蹲，獲得全場掌聲。被告白的還有飾演脾氣暴躁外送員的溫妮，觀眾直呼：「我是你的大粉絲，演得很棒，如果送到我家我絕對不會讓你等。」笑翻全場，順利告白後拋出題目「想問演戲過程你是怎麼保持憤怒的情緒？」溫妮回應表示：「我出現的那兩場都是小胖（陳彥佐 飾）點了外送，但都沒有準時出來領飲料，小胖拖拖拉拉走來時，我轉頭又看到淑芬（Lulu 黃路梓茵 飾）執勤敷面膜，少年（黃奇斌 飾）也在旁邊打瞌睡，我就很憤怒，覺得這些人真的有在辦案嗎？整個一把火都上來了。」讓正港小隊成員們笑回：「不要趁機一直嗆人。」