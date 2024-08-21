農業部中元普渡沒禁忌！2水果照祭拜　陳駿季支持農產：心誠則靈

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今（2024）年中元節為8月18日，不過若時間上無法配合，在9月2日鬼門關前仍可祭拜，農業部則選定在今（21）日下午舉行普渡儀式，然而過去習俗將「蕉李梨」視為禁忌，會避開香蕉、李子、梨，以及多籽、成串的水果，但農業部的供桌上，將當季的香蕉、酪梨、紅龍果、龍眼等都拿來祭拜，對此，農業部長陳駿季表示「心誠則靈」，也坦言不論是祭拜祖先或好兄弟，甚至祭拜神明，不會說什麼產品不適合祭拜，認為所有國產水果都值得作為供品端上桌，也盼國人可多消費享用。根據民間習俗，祭拜好兄弟要準備「三牲」是指豬、雞、魚，而普渡水果種類以單數「1、3、5種」為佳。香蕉、李子、水梨不能一起拜（「蕉李梨」等於招你來）；鳳梨（招來旺盛好兄弟）；荔枝、龍眼、葡萄（成串水果有招來成群結隊好兄弟之意）；釋迦（外觀像釋迦牟尼佛像頭部）。不過，農業部在今日舉行的普渡儀式，供桌上竟見有香蕉、酪梨、紅龍果、龍眼等被視為是禁忌的水果，對此，農業部長陳駿表示，科學跟玄學各有不同論點，重點是心誠則靈，不會說什麼產品不適合祭拜，也認為所有國產水果都值得作為供品端上桌外，也希望國人可多消費享用。