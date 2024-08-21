王國材今上任中華郵政董座　拚用8.2兆郵政資金再增營收

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中華郵政公司今（21）舉行董事長交接典禮，由交通部伍政務次長勝園擔任監交人。新任董事長王國材表示，因應人工智慧、數位化的時代，郵政可善用優勢並加速數位轉型，讓郵務、儲匯、壽險服務升級，另8兆2000億元郵政資金如何提升資金運用效率以增加營收，都是當前最重要課題，希望與全體同仁一起打拚，讓中華郵政順利轉型，邁向下一個百年榮景。中華郵政說明，王國材現年65歲，國立交通大學交通運輸研究所博士，歷任交通部部長、交通部政務次長、圓山大飯店董事長、財團法人中華航空事業發展基金會董事長、中華智慧運輸協會理事長、一卡通票證股份有限公司董事長、高雄市政府顧問兼臺北聯絡處主任、高雄市政府交通局局長、鼎漢國際工程顧問公司總經理、董事長等職務，學經歷俱優並具領導管理能力。王國材致詞時表示，他在2017、2019年兩次代理中華郵政公司董事長，很感恩有這個緣分，再次回到郵政大家庭；並在吳宏謀前董事長的交棒下，接下董事長一職，這幾年全球面臨產業數位轉型以及新冠疫情，郵政公司吳前董事長吳宏謀帶領下，不僅致力於推動環境永續與數位轉型，更協助政府進行防疫物資的配送、振興券發放，贏得全國各界的高度讚譽。在吳前董事長奠定的良好基礎下，相信郵政業務也能一棒接一棒，郵政業務也會持續發展與進步。王國材進一步表示，民眾用郵習慣已改變，加上金融服務不斷創新以及臺灣逐漸邁入超高齡社會等多重影響下，未來中華郵政公司在郵務、儲匯與壽險等三大服務項目上，將會積極面對並持續提出創新作為，包括透過簡化郵務整體作業流程，提升營運效率，或是導入數位科技，提供多元商品等，以提高客戶的滿意度，並且讓郵政服務邁入新的里程碑。中華郵政公司強調，在王國材領導下，將持續執行政府政策，支援政府重大公共建設及民間投資計畫，推升國家競爭力；推動郵務轉型，發展智慧物流服務，拓展郵政業務；擴展金融服務數位化及多元金融服務，促進普惠金融及永續金融；推動數位轉型，提升創新能力；落實環境保護，推動淨零排放、善盡社會責任及強化公司治理。