黃珊珊差點又中槍！麥玉珍批鏡週刊挾怨報復：大街打人、小巷道歉

民眾黨立委黃珊珊昨遭中評會停權3年，今（21）日一早又誤傳黃珊珊立委辦公室遭搜索，但事後證實是烏龍，檢調搜索的是樓上的民進黨立委林宜瑾辦公室。率先發稿的《鏡週刊》說，「由於檢調大動作，上午一度誤傳是搜索立委黃珊珊辦公室，造成誤會，在此向黃珊珊委員致歉。」同黨立委麥玉珍聲援黃珊珊，批《鏡週刊》挾怨報復。
麥玉珍在臉書說，今天上午九點，《鏡週刊》突然發出快訊，直指黃珊珊委員辦公室因政治獻金案遭檢調搜索，引發媒體關注。還好許多記者直接向民眾黨團求證，民眾黨團迅速回應是子虛烏有；但因此錯誤訊息，媒體仍聚集在黃珊珊委員辦公室門口不願離開；隨後才發現檢調是要搜索民進黨立委林宜瑾辦公室。
麥玉珍說，《鏡週刊》被光速打臉後，又出了一則小到不行的澄清，示範何謂「大街打人，小巷道歉」。昨日《鏡週刊》針對柯文哲政治獻金案，已經有許多錯誤不實報導，被黃珊珊委員直接駁斥，如今又帶頭發出「黃珊珊辦公室遭搜索」的錯誤訊息，是狹怨報復還是「不小心」？
麥玉珍批，媒體出稿前先查證，不是新聞守則ABC嗎？《鏡週刊》以聳動標題報導不實資訊、造成騷動，事後卻僅以極小篇幅道歉、企圖息事寧人，這難道是媒體應有的道德與自律標準嗎？
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麥玉珍說，《鏡週刊》被光速打臉後，又出了一則小到不行的澄清，示範何謂「大街打人，小巷道歉」。昨日《鏡週刊》針對柯文哲政治獻金案，已經有許多錯誤不實報導，被黃珊珊委員直接駁斥，如今又帶頭發出「黃珊珊辦公室遭搜索」的錯誤訊息，是狹怨報復還是「不小心」？
麥玉珍批，媒體出稿前先查證，不是新聞守則ABC嗎？《鏡週刊》以聳動標題報導不實資訊、造成騷動，事後卻僅以極小篇幅道歉、企圖息事寧人，這難道是媒體應有的道德與自律標準嗎？