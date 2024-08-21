許光漢當兵！微博精神錯亂全氣瘋：台獨？你入伍是要攻打我國嗎！

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲許光漢紅遍台灣、日本、南韓、中國，卻在當紅之際選擇高唱從軍樂，震驚全網。（圖／資料照）

▲「許光漢入伍」讓微博網友不敢相信，暴怒說他是為了攻打中國才去當兵。（圖／翻攝微博）

▲許光漢當兵的消息傳到南韓，當地粉絲震驚心碎，使得許光漢攻占南韓熱搜新聞第一名數小時，尚未落榜。（圖／Naver新聞）

▲33歲許光漢入伍當兵，網友還在成功嶺遇到本人。（圖／翻攝Threads）

▲許光漢主演的新戲《正港分局》將於8月22日上線，粉絲見不到男神本人也不孤單。（圖／Netflix）

戲劇男神許光漢於昨（20）日低調入伍，消息今（21）日透過網友曝光，經紀人隨即證實此事，確定許光漢明年才會回歸，惹哭不少台灣、南韓觀眾，只有中國粉絲的反應大不同，紛紛在微博哀嚎：「你是台獨嗎？」、「你入伍是為了攻打我國嗎？」言論相當逗趣。一位退伍的替代役男20日在成功嶺看到許光漢身影，並發文表示：「在裡面遇到藝人我真的很意外也很驚訝，甚至是要離開時對眼5秒，誰不被電暈啦。」還有女網友直接留言爆料，「他是去當替代役唷，在成功嶺新訓21天，我男友剛好是裡面的長官，昨天有看到他本人」。根據內政部公布的資料，替代役基礎訓練第258梯次，訂於民國113年8月20日入營；許光漢的經紀人也回覆《NOWnews今日新聞》證實消息：「感謝大家關心，光漢目前正入伍服役中，懇請給予空間，也一起期待明年回歸後，能夠帶給我們更多美好的作品。」對於是否服替代役，以及延期入營的原因，經紀人表示：「不好意思，其他細節我們就不多做回覆了！團體生活也怕影響到其他人，謝謝大家。」沒想到許光漢當兵的消息一經證實，震驚許多南韓、台灣的粉絲，對於要1年後才能見到男神，感到失落傷心；但中國網友卻有不同想法，除了震驚「台灣居然要當兵」，並表示：「許光漢是台獨？」、「台海局勢還需要多說嗎？現在入伍灣軍，還洗啥（指粉絲刷微博熱搜榜）？」、「入伍打台灣戰爭嗎？」、「等我們收復台灣的時候，就有可能跟他對打了」；也有樂觀的粉絲說：「他入伍是要和國內作戰的！」、「現在可以入伍，到時候可以戰場上相見！」由於洗版速度之快，「許光漢入伍」直接攻占微博關鍵字榜單，他目前也是台灣Google熱門關鍵字第3名，還直接打敗大咖韓星，成為Naver熱搜新聞第一名，許光漢當紅名氣不容小覷。許光漢高中時參加熱音社擔任其主唱，讓他一度抱有歌手夢；在2003年21歲時，被選中參與周杰倫《葉惠美》專輯中〈三年二班〉MV演出，以及2012年的郭書瑤單曲〈愛的告白〉MV男主角，隨後與「種子音樂」簽約，培訓期間接觸到演戲，2013年以藝名「許穎東」出演馬來西亞電視劇《潛入藍中籃》，結束拍戲初體驗後，與唱片公司因合約問題無法組男團出道，解約後到咖啡廳、酒吧、餐廳邊打工邊參加無數場面試，過程十分不順遂。直到大學，許光漢成為模特兒，有了走秀、拍短片跟廣告的機會，知名度漸漸打開；後來陸續演出《植劇場》系列劇；電視《1006的房客》、《罪夢者》與電影《陽光普照》讓他逐漸奠定演員地位，2019年在主演的戲劇《想見你》中1人分飾「李子維」與「王詮勝」2角色，許光漢因此紅遍亞洲，南韓觀眾也因為《想見你》愛上他，受到韓國影視圈青睞的許光漢，受邀出演韓劇《無路可走：輪盤賭》，不少網友看到他跟劉宰明、李光洙排排站宣傳作品，讚嘆表示：「真的是台灣之光！」而他主演的台、日合作電影《青春18×2 通往有你的旅程》也廣受好評，奠定在日、韓的地位。