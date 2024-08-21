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網上臭連千毅「用嘴巴幫人排毒」！網紅勾惡判拘役50天、賠10萬元

記者陳苾暐/綜合報導

▲YouTube網紅「勾起你心中的惡」日前在臉書暗指連千毅「用嘴巴幫受刑人排毒」，法院審理後判勾惡須賠償10萬元。（圖／翻攝自勾惡幫主 - 小丑JK的YouTube）
▲YouTube網紅「勾起你心中的惡」日前在臉書暗指連千毅「用嘴巴幫受刑人排毒」，法院審理後判勾惡須賠償10萬元。（圖／翻攝自勾惡幫主 - 小丑JK的YouTube）
YouTube網紅「勾起你心中的惡」，日前與直播網紅連千毅在網路上發生口角，但期間勾惡卻於臉書暗指連千毅在監獄內「用嘴巴幫受刑人排毒」，連千毅獲悉後憤而提告，案經審理，台灣高等法院認定勾惡貼文涉加重毀謗罪，因此判處拘役50日，可易科罰金至於民事部分則須賠償10萬元。

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據了解，2022年4月間勾惡在臉書PO出「講一個在道上或是有進修過的，大家都知道的事情，千億龜白嫩嫩，在監獄裡面，專門幫很多受刑人用嘴巴排毒，所以千億龜才會認識這麼多人，他真的很『吃得開』你們知道吧」等語，因此被連千毅提告並求償2百萬元。

雖審理期間勾惡辯稱，「千億龜」並未指任何人，也沒有附上圖片，僅敘述一件事情提醒大眾有這樣的事發生，至於「嘴巴排毒」則是指排解糾紛、很會講話的意思，但法院審理後仍認定勾惡侵害連千毅名譽權，因此判處拘役50天，考量雙方財產收入等情形，勾惡需賠償10萬元。

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