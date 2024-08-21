5.9億阿蓋爾絕礦紅鑽在台灣！Tiffany高級珠寶展逾110億刷新規模

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▲「Tiffany 2024 Blue Book：Tiffany Céleste蒼穹萬象 高級珠寶展」正在師大美術館展出至8月23日。（圖／Tiffany & Co.提供）

▲全場最貴5.9億身價的1.09克拉紫紅彩鑽與鑽石戒指。（圖／Tiffany & Co.提供）

▲現在極為罕見天然野生海水珍珠，Tiffany還將其打造為石上鳥系列。（圖／Tiffany & Co.提供）

▲鉑金與18K黃金鑲嵌主石51.71克拉枕形切割濃彩黃鑽與鑽石胸針。（圖／Tiffany & Co.提供）

▲Tiffany Céleste夏季作品流光星彩系列，鉑金與18K黃金鑲嵌5顆逾78克拉枕形切割紫水晶、鑽石項鍊。（圖／Tiffany & Co.提供）

▲Ray of Light華光萬丈系列鉑金與 18K 黃金鑲嵌逾4克拉紅色尖晶石及逾10克拉的粉色尖晶石、鑽石鏈墜，可變換為頭飾佩戴，搭配同系列耳環。（圖／Tiffany & Co.提供）

▲Tiffany Céleste夏季作品飛羽凌空系列，鉑金與18K黃金鑲嵌主石為一顆20.23克拉DIF橢圓形切割TypeIaB型鑽石，明亮式切割鑽石及三角形切割鑽石項鍊，搭配同系列耳環與戒指。（圖／Tiffany & Co.提供）

▲全新「石上貓頭鷹」據悉已獲台灣嬌客收藏。（圖／Tiffany & Co.提供）

▲Harmonie 18K白金項鍊鑲嵌1顆8.72克拉的F FL Type IIA梨形鑽石，及多顆圓形藍寶石和明亮式切割鑽石，主石可拆下單獨佩戴項鍊，參考價格約台幣1億3千5百萬為該展最貴。（圖／Chaumet提供）

▲源自1780年法國皇家御用頂級珠寶的Chaumet，專為歐洲皇室打造冠冕。（圖／Chaumet提供）

「Tiffany 2024 Blue Book：Tiffany Céleste蒼穹萬象 高級珠寶展」盛大抵台，一舉亮相近600件總價逾110億元珍稀之作，刷新品牌展覽歷史規模，不只囊括亞洲首見最新60件Tiffany Céleste蒼穹萬象主題夏季作品，更帶來澳洲傳奇阿蓋爾（Argyle）絕礦前最後一批粉鑽，其中一顆主石1.09克拉紫紅彩鑽戒指，高達5.9億為全場最貴身價。1848年《紐約時報》讚譽Tiffany & Co.蒂芙尼為「鑽石之王」，最新「Tiffany 2024 Blue Book：Tiffany Céleste蒼穹萬象 高級珠寶展」正在台灣展出，今年以三大展區一舉亮相近600件總價逾110億元珍稀之作，更是刷新了品牌展覽歷史規模。」囊括亞洲首見最新60件夏季作品，是Tiffany & Co.珠寶暨高級珠寶首席藝術總監Nathalie Verdeille加入品牌後設計的第二個Blue Book高級珠寶系列，新作再次致敬品牌傳奇設計師尚・史隆伯傑（Jean Schlumberger），以獨特視角創新演繹其對太陽、月亮、繁星、遙遠星系及奇幻宇宙的經典創作，引入孔雀華翎（Peacock）、流光星彩（Shooting Star）、熾陽之焰（Flames）三個嶄新篇章。自然主義珠寶詩人「」，則收錄了象徵翱翔與奇幻的Wings飛羽凌空系列、匯聚藍寶石打造的Constellation星圖幻境系列、見證鎏金日光的Ray of Light華光萬丈系列、寓意浩瀚宇宙星辰的Iconic Star星夜如夢系列。「」得以近距離鑑賞自然界最稀有珍罕的彩色鑽石，每10000顆鑽石中，才有幸誕生一顆彩色鑽石，還要能夠被定義為寶石級的彩鑽，更是屈指可數。地址：師大美術館 台北市和平東路一段129號時間：即日起至8月23日，採預約制而法國皇室珠寶品牌Chaumet日前也以「表演藝術」為題，曝光全新「Chaumet en Scène」頂級珠寶展，以獨特藝術視角將音樂、舞蹈與魔術三大元素結合於珠寶設計中，展出近200件頂級珠寶作品，總價約30億台幣。包括將總重量15.63克拉的莫三比克紅寶石轉化為璀璨的寶石五重奏的Illusion項鍊；縞瑪瑙及鑽石交織線條上鑲嵌神秘紫色剛玉的Swing手環，竟有如催眠般的幻視效果。流轉鑽石璀璨光芒令人目眩神迷的Voltige冠冕等傑作。