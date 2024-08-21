王陽明「娘炮說」意外助攻！《角頭》票房1天多1千萬　創驚人紀錄

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▲王陽明今日出席活動，針對「娘炮說」道歉，希望大家把重點放在電影上。（圖／曼尼娛樂）

▲曾演過《角頭》的小鬼黃鴻升（左）和賀一航（右）都已經離世。（圖／角頭劇照）

暑假最強檔電影《角頭－大橋頭》剛上映就話題不斷，還爆出演員王陽明拒絕和女網友比愛心動作，事後稱「我不比娘炮動作」的爭議。不過電影似乎越罵越紅，也可能是有話題助攻，才上映4天票房就逼近7千萬，和前一天紀錄相差1000萬以上，創下驚人紀錄。也有不少影迷前去觀賞後，相當懷念前幾季的已故演員黃鴻升（小鬼）、賀一航以及龍劭華。近來電影《角頭－大橋頭》正值宣傳階段，不過有粉絲想和王陽明和比愛心，他當下卻只和對方擊掌，事後還在社群平台表示，「我不比娘炮動作，我也不用美機（美顏相機）。」事後話題延燒，各界議論紛紛，不僅多名藝人、網紅出面評論，教育部也指出，「為什麼因為是什麼性別，就得是『什麼樣子』？但是『什麼樣子』該由自己決定。」今（21）日王陽明出席餐敘活動首度回應此事，公開致歉表示，「的確寫了娘炮2個字非常不妥」，也說「電影是大家的」，自己不該說那種話，如今也深刻反省，「以後我也會更小心，畢竟我是公眾人物，我希望自己能當更好的男人、成為更好的榜樣！」也希望大家可以把焦點放在電影上，討厭他也沒關係。由於相關話題討論非常熱烈，《角頭－大橋頭》的票房也跟著被帶動，前4天票房突破6700萬，比前一天多了1242萬，不僅刷新2024年台灣電影開片票房紀錄，也創下《角頭》系列影視的票房紀錄。而這次票房會如此亮眼，除了話題性十足之外，《角頭》劇組也在7月底先在台北流行音樂中心舉辦「角頭GATAO唱演會」打頭陣，且劇組近來也勤跑中南部戲院宣傳。另外，也有影迷近期到戲院觀看電影，想起第一季的演員黃鴻升、賀一航，並貼出2人的舊劇照，表示「說到《角頭》最讚的還是雄哥－黃鴻升，又想小鬼了，劇照的2位都離開人世了」，引來不少人留言，「不管是角頭還是陣頭，只要電影台重播，不管幾次都會看完，因為小鬼演的都好看」、「昨天才追過！懷念鬼哥！」、「好想他們」，也有人提到第2季《角頭2：王者再起》當中的龍劭華，令人不勝唏噓。