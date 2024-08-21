機器人展來了！黃仁勳欽點「台廠供應鏈」齊聚　重點一次看

我是廣告 請繼續往下閱讀

工業科技盛會「Intelligent Asia 2024」今（21）日盛大開展，結合台北國際自動化工業大展、台灣機器人與智慧自動化展、台北國際模具暨智慧成型設備展等8大展覽，展示AI在智慧製造中的應用，以及如何提升產業鏈效率與競爭力，主要亮點包括AI技術驅動機器人、智慧製造、物流、雷射技術、流體傳動，以及模具與3D列印技術等領域。隨著AI技術的進步，展場中有多間廠商展示具備數據分析和自主學習能力的工廠設備與機器人，包括機械手臂廠ABB、FANUC、KUKA、安川電機，協作型機器人優傲、達明、微星等，工業電腦的研華、華碩、凌華，以及AI應用與系統整合的台達電、廣運、西門子、所羅門等。展覽期間將舉辦「AI 智造國際論壇」、「Gen AI智慧製造交流研討會」、「台德智慧機械論壇」及多場「新產品與技術發表會」等專業活動，深入探討AI在智動化中的應用、國際趨勢及未來發展。另外，為協助企業廣納賢才，現場將舉行「智動化技術人才媒合會」，邀請15家優質企業設攤，提供超過250個就業機會。物流暨冷鏈展將以「永續發展」為主題，展示智慧物流和冷鏈技術，參展廠商包括和泰豐田、台灣歐特柏科技、台勵福、台灣松下、和泰興業（大金）、台朔重工、中光電智能物流等，將展示最新產品與技術。同期舉辦「智慧物流論壇」將探討供應鏈韌性、ESG永續發展、智慧製冷及冷鏈科技、AMR及分揀機器人，並邀請專家分享智慧物流與冷鏈生態系的技術與經驗。雷射展將重點展示電動車和半導體應用，參展商有全球雷射技術領導品牌台灣創浦（TRUMPF）、慶鴻機電、維佳科技、勇鼎科技等。展會將由台灣雷射科技應用協會主辦的「台灣國際雷射論壇暨應用新產品發表會」探討雷射加工、感測技術、先進製程、光源開發及AI人工智慧等主題。流體傳動展以金器工業、旭昌、康百世、安頌液壓等廠商領銜展出，支援智慧工廠建置。台灣流體傳動工業同業公會同期舉辦「流體傳動產品發表會」及「流體傳動技術研討會暨台灣航太軍工產業發展趨勢與機會論壇」將深入探討新產品技術及產業國際趨勢。模具展將焦點放在全球化轉型及客製化需求,邀請榮剛、金工中心、明模、梧濟、科邁斯及富強鑫等業界領先企業,推動高階智造技術。模具公會及電腦輔助成型技術交流協會（ACMT）將舉辦多場主題論壇，深入探討高階智造及低碳成型趨勢。3D列印展除了台灣天馬科技發表新型3D列印機外，有起點設計、磐采、馬路科技等廠商提供3D列印與掃描代工服務。同時，三維列印協會將舉辦「積層製造應用研討會」及「3D 列印產品發表會」，分享先進技術及實作應用。