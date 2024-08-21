巷仔內／嫉惡如仇的賴清德　中箭落馬的眾親信

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台南地檢署今（21）日大動作兵分多路，搜索民進黨立委林宜瑾立法院辦公室與地方服務處，為政壇投下震撼彈，除是立委身分外，其在總統賴清德身邊多年，更被視為賴系嫡系子弟兵，繼交通部前部長李孟諺日前因婚外情閃辭後，時機點之巧合，引發外界聯想黨內派系鬥爭風雨欲來，一向嫉惡如仇的賴清德，領導威信將備受考驗。「台南幫」政院前發言人陳宗彥與交通部前部長李孟諺，相繼遭私德問題狙擊落馬，連蜜月期都沒撐過，便黯然結束短暫任期，如今林宜瑾又爆出涉貪助理費風波，不禁讓外界質疑黨內派系鬥爭風雨欲來，而親信們紛紛中箭落馬，也為賴清德的用人哲學打上問號。現年54歲的林宜瑾，出身於野百合學運，過去曾任賴清德國大代表服務處主任，兩人開始結下不解之緣，並宣示加入新潮流，堪稱賴清德嫡系子弟兵，過去林宜瑾也曾透露，賴清德嚴以律己，當時自己要選立委時，賴清德則與其大方分享如何當好立委，與賴清德的好交情是能夠「上達天聽」。而本次林宜瑾涉入助理費案，黨內人士認為是內鬼爆料，跟過往助理費案雷同，並無特殊之處，且仍有爭辯空間而非一刀斃命，評估無涉派系鬥爭，近來檢調大動作不分藍綠白查案，不僅高虹安、楊文科與柯文哲，就連林宜瑾都出事，更證明賴清德毫無干預司法之權，對賴殺傷力有限。由於林宜瑾助理費案早在地方甚囂塵上，消息也早已傳到賴清德耳裡，據悉賴秉持一貫過往態度，認為檢調調查就辦、絕不護短，對於近期一連串事件不置可否，並未對親信做特別提醒，由林宜瑾獨自面對司法調查，若過得了這關，不會有太多的意見。2026大選將至，綠營府城內戰早已醞釀多時，賴清德欽點的「台南隊長」林俊憲將對決「五連霸女力」陳亭妃，雙方劍拔駑張，殺見骨已是預料中事，也讓林宜瑾助理費案被視認為是派系鬥爭，立委也紛紛開始表態，據悉林俊憲原將延攬林宜瑾擔任競辦要職，也因此案喊卡將另尋人選，暫時讓林別在檯面上出現，而無論結果如何，對地方組織動員沒有影響。眾所皆知，賴清德嫉惡如仇，更有嚴重道德潔癖，過去更在台南光電弊案頻傳之際，曾特別提醒嫡系子弟林俊憲、林宜瑾與郭國文不得涉入相關事務，而過去子弟兵遇上這種麻煩事，二話不說就是「斬立決」，以賴清德的個性，若查證屬實將被逐出「賴系」，此事證實賴毫無干預司法之權，但親信接連落馬，領導威信恐備受考驗。