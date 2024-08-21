啦啦隊波多野結衣福利來了！試穿三點式泳裝　粉絲驚：身材好到爆

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▲游涵君難得放送比基尼福利，大秀凹凸有致的體態。（圖／游涵君IG）

▲▼游涵君擁有32E、23、33極致三圍，受封「逢甲林志玲」、「啦啦隊波多野結衣」。（圖／游涵君IG）

▲▼游涵君去年從「Fubon Angels」跳槽到「Pilots Crew」，人氣持續累積。（圖／游涵君臉書）

33歲游涵君（游游）為職籃桃園領航猿啦啦隊「Pilots Crew」成員，擁有甜美臉蛋、32E豐滿上圍的她，就讀逢甲大學時曾經多次攻佔PTT表特版，有「逢甲林志玲」、「啦啦隊波多野結衣」美譽。游涵君日前公開一組穿三點式泳裝的照片，粉絲一看忘情表示：「真的是女神」、「身材好到爆！」游涵君在IG發文分享今年夏天穿的第一套泳裝，可見她及胸長髮披肩，穿知名運動大牌的黑色比基尼，於游泳池畔擺拍，唯美天鵝頸、鎖骨線條乍洩，極細肩泳衣Bra托住傲人E罩杯雙峰，穠纖合度的水蛇腰身、蜜大腿，以及若隱若現的川字肌，配上一身乳白色肌膚和迷濛眼神，畫面頗具殺傷力。另有游涵君從水中走出，回眸放送甜美笑靨的角度，貼文一發布，累計破萬人按讚，粉絲一看忘情表示：「游游絕對是啦啦隊的GOAT（史上最優秀之意）」、「辣到噴鼻血啦」、「超級無敵美」、「這樣太犯規了」、「這是可以的嗎」、「流量密碼」、「夏天就是棒」、「逼逼逼！我還要看更多！」游涵君曾經在富邦悍將、職籃富邦勇士啦啦隊「Fubon Angels」服務4年，家住台中的她，考量遠距離通勤，金錢和體力難以負荷，去年2月揮別舊東家，休息一陣子後，加入桃園領航猿啦啦隊「Pilots Crew」。外型清新的游涵君，有著163公分身高，32E、23、33完美三圍，外表被形容是林志玲、波多野結衣的綜合體，先前受訪被問及還有沒有機會回去當棒球啦啦隊，她不把話說死，坦言不會排斥，「有緣的話！」