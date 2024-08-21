李千娜「天體營」女女激吻　下面還有X嚇壞：這麼澈底！

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李千娜（右）和趙逸嵐（左）每次拍吻戲都會一起去刷牙。（圖／三立提供）

▲趙逸嵐被說撞臉懷秋、白潤音。（圖／記者朱永強攝）

李千娜和趙逸嵐在《Q18量子預言》中大談女女戀，劇中吻戲也不少，其中一場在天體營激吻，導演周美玲請來一群崇尚自然的演員，全裸在沙灘上，連私密處的毛髮都毫不遮掩，讓李千娜驚呼，「這麼澈底！」李千娜被譽為是女同志心中的天菜，她受寵若驚喊，「謝謝！」也知道自己粉絲滿多女同志，也曾遇過女生猛烈追求，想盡辦法在各個節日送禮物給她，但李千娜都會直接拒絕，對於拍女女戀劇情，老公黃尚禾倒是放心，「他也有看（吻戲）他說很青春。」趙逸嵐則說，在拍這齣戲之前，和李千娜完全不認識，得知要湊成一對才開始加IG，趙逸嵐笑說，「我們剛剛回看第一個聊天內容，真的超尬！而且第一天就是要瀕臨離婚的場景，我拿戒指給她說『我們離婚吧』手都在抖。」收工後攝影師還傳訊息給她，問她怎麼這麼緊張，李千娜則是收到導演周美玲的訊息，覺得她對趙逸嵐不夠溫柔。兩人的吻戲有3、4場，有爬到樹上接吻的，還有去沙灘天體營接吻的，李千娜說，「我不知道導演會做得這麼澈底，有男男女女，下面還有毛，鏡頭就這麼近！」趙逸嵐解釋那場的劇情是，李千娜因為吃了迷幻藥，將她和前男友誤認，所以劇情是一下子和她親，一下子又要和飾演前男友的田士廣親，趙逸嵐笑說，「所以我們衣服一直換來換去，他親完衣服就脫下來給我穿。」趙逸嵐出道以來，一直被說和懷秋很像，她自嘲，「我最近還有被說像白潤音！希望有導演願意找我們3個拍一檔家庭劇。」還搞笑說，「或是《角頭》我也可以演啦！」甚至有次她發了一張懷秋的照片，粉絲竟然不疑有他的按讚，讓趙逸嵐傻眼，還吸引懷秋上去留言，兩人成為另類「網友」，相當有趣。