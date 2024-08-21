黃珊珊停權3年　沈富雄揭柯文哲陰謀：膽子太大、洗錢案規模空前

林宜瑾辦公室遭搜索是內鬥？民進黨：政治口水、揣測沒必要

記者陳佩君／台北報導

▲吳崢表示，不論黨派、何人，只要涉及非法都支持檢調查辦。（圖／記者陳佩君攝，2024.08.21）
▲吳崢表示，不論黨派、何人，只要涉及非法都支持檢調查辦。（圖／記者陳佩君攝，2024.08.21）
民進黨立委林宜瑾疑詐領助理費案，國會辦公室、地方服務處今（21）日被檢方搜索。對此，民進黨發言人吳崢表示，不論黨派、何人，只要涉及非法都支持檢調查辦，他也強調說，過多政治口水、揣測都沒有必要。

我是廣告 請繼續往下閱讀
林宜瑾辦公室被檢調搜索，引發外界關注，吳崢受訪時表示，詳細資訊有待檢調僅一步公布，民進黨現階段沒有進一步評論。

吳崢指出，過去主席賴清德曾公開談論過，民進黨態度就是不論黨派、何人，只要涉及非法，檢調就要查辦、勿枉勿縱，包含打貪、肅貪、打詐、反黑都是政府最重要任務，目的就是要安定社會、回應人民期待。

至於「台南幫」接連出事，是否為內鬥？吳崢說，不論黨派、何人，只要涉及非法都支持檢調查辦，該辦就辦，這是人民對執法部門的期待；他強調，過多政治揣測沒有必要。

針對被搜索一事，林宜瑾發聲明強調，無論基於什麼原因接受調查，是誤會也好、有心人的爆料也罷，身為中央民意代表，她都會以身作則，配合司法調查釐清案情，「清白太廉價大家都會講，日後就讓證據說話，司法終將證明我的坦蕩」。

林宜瑾辦公室被搜是台南內鬥？王世堅喊：陳亭妃是光明磊落的人

台南子弟兵接連出事！賴清德喊：私生活要檢點「現在別談選舉」

林宜瑾辦公室被搜！議員曾控特助涉弊案　5年介近入9237件標案

快訊／黃珊珊被搜是烏龍！檢調赴綠委林宜瑾辦公室搜索

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生