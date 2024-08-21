羅時豐爆寵溺愛子、砍員工年終！挨轟「慣老闆」　老婆罕見回應了

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▲羅時豐斷開侄子，背後原因引來外界猜測。（圖／羅時豐、張敏慎臉書）

台語歌手羅時豐日前和侄子張敏慎拆夥，2人共同經營已久的YouTube頻道「羅時豐D.L 不務正YA」影片也全數下架。今（21）日有週刊爆出，2人會鬧翻是因為羅時豐夫婦太過寵愛惹事的小兒子，即使因為負面新聞影響業配收入，夫妻倆仍砸錢讓兒子出國避風頭，還因此大砍員工的年終，被罵是「慣老闆」。不過羅時豐老婆兼經紀人罕見回應，否認一系列爆料。羅時豐和侄子拆夥後，至今並未說明真正的切割原因，引來外界猜測。據《鏡週刊》報導，羅時豐和侄子決裂的原因，似乎和羅時豐小兒子有關，因為羅時豐小兒子日前捲入社會案件，羅時豐夫妻倆花不少錢善後，又砸錢讓小兒子到美國避風頭。羅時豐則因為兒子形象受損，業配數量大為減少，YT收入也受影響，導致員工年終被砍半，團隊共有5人離職。針對近來爭議，羅時豐老婆兼經紀人若盈罕見回應媒體，表示針對近期報導，羅時豐和團隊再次說明，「對於這些年團隊中所有人的付出，點滴在心頭，亦銘感在心，也盼望能以智慧與事實取代流言臆測，讓美好永存」，很感謝各界的關心。回顧此起事件，羅時豐公司在本月9日無預警宣布YouTube頻道「羅時豐D.L 不務正YA」要轉換管理團隊，因為版權問題，導致所有拍攝的影片、臉書貼文、IG、抖音等平台都需要全部清空，大動作和侄子張敏慎切割。事後張敏慎曾在多次在臉書開砲，不僅爆粗口罵「很不負責任的公告」，還強調頻道是自己的。羅時豐沉默3天後發出律師聲明，表示「這幾年頻道經過團隊夥伴的努力及粉絲的支持，讓我們有不錯的成績與關注，衷心感謝一路的陪伴。影片下架之事礙於法規我也同樣感到不捨。侄子如今已獨當一面，會繼續用這些平台去做他想做的事情，未來大家各自努力且安好。」事後侄子張敏慎態度也放軟，感謝羅時豐2021年加入頻道，雙方一起茁壯、成就彼此，他們依舊是家人，只是遺憾沒辦法再一起工作。