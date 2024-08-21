連珍羚談柔道熱度上升有感觸！簽名照被轉賣訝異：原來能賣這麼貴

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▲連珍羚貼出簽名轉賣的網路賣場，呼籲大家不要把選手們的感謝當成商業。（圖／Threads@lienchenling_official）

▲針對粉絲轉賣簽名海報的行為，「柔道女王」連珍羚也無奈發聲，呼籲粉絲要好好珍惜這些物品，因為這也是對選手的一種尊重。（圖／IG@lienchenling_official）

連珍羚談柔道熱度上升有感觸！台灣「柔道女王」連珍羚今（21）日和奧運射擊選手吳佳穎一同出席「日常歧視一點都不輕微」衛教記者會，談到近年柔道項目在台灣的關注度提升，坦言曾經參加的3屆奧運中，有相當明顯的變化，比起比賽勝負，是更讓自己感到開心的事情。新北市府在15日舉辦奧運新北選手簽名會，吸引超過千名粉絲到場排隊，讓選手們辛苦簽名多達5個小時才落幕。該現象也讓連珍羚在個人社群平台Threads上發文感嘆，呼籲粉絲拿到簽名的物品，希望能自己好好珍藏就好，不要把選手們的感謝當成商業，否則未來不知道該用什麼心態幫粉絲簽名。今（21）日受訪談到此事，連珍羚表示：「」根據連珍羚貼出的網拍畫面，原先無償簽名的海報，價格直接飆上1000元。現年36歲的連珍羚本次參加巴黎奧運，雖然在首輪旗開得勝，可惜16強戰不敵塞爾維亞女將Marica Perisic，無緣挺進8強，也讓連珍羚第三次的奧運之旅畫下句點。不過她的奮戰精神讓不少人受到鼓舞，且柔道項目的關注度也因此在近年逐漸提升。聽聞自己成為鼓舞他人的力量，連珍羚表示：「」回憶起里約奧運：「第一次在里約比賽的時候，不管是出發或是比賽當天，都沒有什麼媒體來採訪，那時候以為這樣才是正常的。」接著語帶感觸說道：「後來看到別人的項目有很多人採訪，就希望有一天能讓更多人看到柔道，