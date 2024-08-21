技嘉科技集團創辦人暨副董事長劉明雄辭世、享壽64歲　

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技嘉集團創辦人暨副董事長劉明雄於今（21）日凌晨2點半辭世，享壽64歲。技嘉科技集團全體員工聞此噩耗，皆感到萬分不捨。技嘉科技於1986年成立，由劉明雄及其4位同學葉培城、柯聰源、 廖德和、馬孟明共同創辦。主要從事電腦主機板製造及銷售業務，集團版圖從主機板、 顯示卡 、電競螢幕等電子零組件，並不斷擴大到筆記型電腦、工業電腦、伺服器、數據中心建構等領域。目前集團員工總數超過7500人，各事業均由專業經理人掌舵。技嘉科技表示，在劉明雄經營下，持續不斷創造優異經營績效，且同時推動品質品牌、企業社會責任的提升，屢獲社會肯定，獲獎無數 。包括「台灣精品獎」，「國家品質獎」，「天下企業公民獎」，「台灣企業永續獎」，「氣候領袖獎」，「「CSR企業社會責任獎」以及「最佳雇主」。同時，也成立技嘉教育基金會以及明維教育基金會，長期投入各項公益事業回饋社會，包含慈善醫療救助、教育文化獎助、奇想設計大獎等。而技嘉教育基金會熱心公益事蹟，亦獲頒教育部社教公益獎。