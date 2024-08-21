大谷翔平拚「40轟40盜」！道奇主帥Roberts拿大聯盟盜壘王比喻

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美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯道奇隊今(21日)再戰西雅圖水手隊，水手隊在1局上、3局上靠著Jorge Polanco的兩支適時安打，為隊伍爭取了3分打點，然而隨後道奇隊突然展開猛攻，雖然大谷今天沒有轟出全壘打，但39轟的成績依然排名第一，領先Anthony Santander、Marcell Ozuna。賽後，Dave Roberts拿以前運動家隊「盜壘王」的例子比喻，「希望他可以像他一樣，在二壘把壘包拿起來，若是在道奇球場這樣做，那就太棒了。」