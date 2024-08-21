大谷翔平拚「40轟40盜」！道奇主帥Roberts拿大聯盟盜壘王比喻

美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯道奇隊今(21日)再戰西雅圖水手隊，道奇隊全場3發全壘打，最終以6:3逆轉擊敗水手隊，可惜的是，3支全壘打中沒有大谷翔平參與，僅有5打數2安打，但是本場比賽中又見大谷盜壘成功，是本季的第38次盜壘，距離「40轟、40盜」只剩1轟2盜的一線之隔。道奇總教練Dave Roberts賽後也說出他對大谷的期望，並用「盜壘王」Rickey Henderson舉例，希望大谷翔平在完成此項紀錄後跟他一樣「高舉二壘壘包」慶祝。
3支全壘打逆轉戰局 道奇6比3反敗為勝
水手隊在1局上、3局上靠著Jorge Polanco的兩支適時安打，為隊伍爭取了3分打點，然而隨後道奇隊突然展開猛攻，4局下Gavin Lux與Max Muncy連續兩天開轟，將比數拉進成1分落後，7局上Mookie Betts也適時的擊出二壘安打追平分數。
8局下道奇隊先靠觸身球、四壞球堆疊壘包，2出局後Jason Heyward上場代打，結果一棒把球轟出了右外野全壘打牆外，瞬間取得3分贏得比賽。
大谷翔平未開轟 再添一盜壘距離40-40更進一步
雖然本場比賽中，大谷翔平5打數2安打，3局下擊出三壘安打但沒辦法回來得分，8局下從一壘盜壘成功上二壘但依舊沒得分，雖然都沒有為隊伍貢獻分數，但是第38盜的出現也意味著距離「40轟40盜」的紀錄越來越近。
雖然大谷今天沒有轟出全壘打，但39轟的成績依然排名第一，領先Anthony Santander、Marcell Ozuna。賽後，道奇總教練Dave Roberts表示，「大谷可能是有史以來最好的球員」並表達了他對這項記錄的希望。
Dave Roberts拿以前運動家隊「盜壘王」Rickey Henderson的例子比喻，「希望他可以像他一樣，在二壘把壘包拿起來，若是在道奇球場這樣做，那就太棒了。」
Rickey Henderson生涯累積1046次盜壘，曾經有單季130次盜壘，至今還是無人能破的偉大紀錄，因此Dave Roberts拿大谷翔平來比喻，也表示對他的期待很深。
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水手隊在1局上、3局上靠著Jorge Polanco的兩支適時安打，為隊伍爭取了3分打點，然而隨後道奇隊突然展開猛攻，4局下Gavin Lux與Max Muncy連續兩天開轟，將比數拉進成1分落後，7局上Mookie Betts也適時的擊出二壘安打追平分數。
8局下道奇隊先靠觸身球、四壞球堆疊壘包，2出局後Jason Heyward上場代打，結果一棒把球轟出了右外野全壘打牆外，瞬間取得3分贏得比賽。
大谷翔平未開轟 再添一盜壘距離40-40更進一步
雖然本場比賽中，大谷翔平5打數2安打，3局下擊出三壘安打但沒辦法回來得分，8局下從一壘盜壘成功上二壘但依舊沒得分，雖然都沒有為隊伍貢獻分數，但是第38盜的出現也意味著距離「40轟40盜」的紀錄越來越近。
雖然大谷今天沒有轟出全壘打，但39轟的成績依然排名第一，領先Anthony Santander、Marcell Ozuna。賽後，道奇總教練Dave Roberts表示，「大谷可能是有史以來最好的球員」並表達了他對這項記錄的希望。
Dave Roberts拿以前運動家隊「盜壘王」Rickey Henderson的例子比喻，「希望他可以像他一樣，在二壘把壘包拿起來，若是在道奇球場這樣做，那就太棒了。」
Rickey Henderson生涯累積1046次盜壘，曾經有單季130次盜壘，至今還是無人能破的偉大紀錄，因此Dave Roberts拿大谷翔平來比喻，也表示對他的期待很深。