日本公開賽／周天成2：0擊敗陸光祖　下一場和李佳豪上演台灣內戰

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超級750系列日本公開賽，「台灣一哥」周天成今（21）日在男單32強戰對決中國大陸選手陸光祖，他以21：16、21：17直落二擊敗對手，晉級到16強，下一輪要對上同胞好手李佳豪，後者稍早戰勝香港好手伍家朗。周天成今年巴黎奧運在男單8強不敵印度好手Lakshya Sen，無緣爭取獎牌。奧運後他很快投入到巡迴賽，今天在日本公開賽面對中國選手陸光祖，早早就取得優勢，連兩局都拉開分數，大比分取勝。過去和陸光祖交手，周天成取得5勝2敗的對戰優勢，這一場比賽首局他很快拉開比分以9：4領先，之後雖然中國選手也追趕上來，但小天還是穩住戰局，以21：16先下一成。次局戰況更一面倒，周天成打出一波6：0的高潮，並以20：14取得了6個賽點，儘管之後被追回3個，但還是以21：17拿下比賽勝利，晉級到16強。而在另一場比賽，台灣25歲的選手李佳豪對上香港的伍家朗，面對這位世界排名20的可敬老將，他過去4次和對方交手全敗，不過今天順利以21：19、21：15取勝，取得晉級。