反對罷免是場「聖戰」！連勝文力挺謝國樑：他不收錢也沒Ａ錢

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中國國民黨今（21）日召開中常會，由於黨主席朱立倫訪美，由副主席連勝文代理主持。連勝文發表談話時特別提及基隆罷免案，他認為，全世界沒有任何城市會因為購物商場去罷免一個市長，謝國樑每天認真工作，也努力實踐所承諾的各項政策，「一不收錢，二也沒有A錢」，因此罷免沒有任何正當性，他們要發動反對惡罷的「聖戰」。連勝文說，這次罷免是反改革力量的匯聚，民進黨過去八年來一黨獨大，透過侍從資本主義所形成龐大利益團體的反撲，就是為了要「重選」，民進黨不願意面對、不接受國會少數的現況，所以要把整個棋局「翻桌、翻掉」，棋局弄亂之後想要重選。這次牽一髮而動全局，反惡罷的重要工作不只是以國民黨為主，是結合所有在野黨陣營，進行改革力量與反改革力量的對決，也是捍衛台灣民主的關鍵戰役。連勝文相信，民進黨推動這次惡劣罷免行為還有很重要目的，就是要以此過程脅迫、威脅立法委員，如果未來敢通過任何會衝擊到民進黨龐大的金錢利益，或影響民進黨權力部局的做法，就馬上在國會議員的選區推動罷免，「唇亡齒寒、牽一髮而動全局」，民進黨把基隆當作是權力部局的破口，絕對不能讓他們實現。連勝文並表示，這次罷免投票，很多民眾到現在都以為不出來投票，就是幫助謝國樑，但剛好相反，懇請大家動員基隆的親朋好友，一定要積極出來投下「反對罷免」。