北市商圈有攝狼！遭判刑仍當眾「露鳥」猥褻　硬碟驚見大量偷拍照

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北市一名鄒姓男子為偷拍年輕女性時常跑到各大商圈閒晃，並從2022年起犯下多起偷拍、性騷及公然猥褻案，警方也從其手機、電腦內發現大量偷拍照片，雖法院陸續做出多起判決，但仍無法阻止鄒男犯案，截至目前為止最近一起妨害秘密判決為今年3月。據了解，2022年11月間鄒男在台北H&M服飾店內鎖定一名身穿短裙的女子後，立刻上前偷拍裙底風光，所幸被害人朋友及時發現並報警處理，事後鄒男供稱因工作、交友不順，為滿足好奇心與私慾才會偷拍，法院審理後依無故竊錄他人身體隱私部位罪，處拘役50日。沒想到去年2月、5月鄒男又故態復萌，在百貨公司、地下街手扶梯等地偷拍被抓，經查，鄒男從2022年起便開始四處犯罪，更在同年9月間尾隨一名女子，並趁機襲胸、摸下體，起初鄒男還和被害人談定以10萬元和解，但在判決前卻未履行分文。隨著犯罪經驗不斷增長，去年鄒男竟又跑到位於中山區的寶雅商場內，偷偷躲在女客人身後手淫，還好一旁客人見狀第一時間上前制止並告知店員，才讓鄒男遭逮，對此，檢察官則認為，鄒男不思悔改，再犯本案顯然欠缺對於異性應有之尊重，法治觀念亦屬淡薄，僅以易科罰金之刑顯然不足以收矯正之效，應對其從重量刑，不過到去年為止仍不斷犯案。