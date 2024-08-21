健康台灣推動委員會明登場　2報告曝光「直球對決健保永續」

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總統府首場「健康台灣推動委員會」將於明日召開首次會議，據指出，會中將聚焦「健康台灣願景規劃」、「健保永續-改革及優化」兩項報告，知情人士今（21）日表示，明年將迎來健保30年，為求下一階段永續發展，勢必需要邀集醫界共同商討，推動改革工作，本次健康台灣推動委員會首場，將直球面對健保永續議題，展現務實改革決心。總統賴清德就任滿月後宣誓在總統府成立三大委員會，繼「國家氣候變遷對策委員會」於8日舉辦首場會議後，「健康台灣推動委員會」也將在明天下午4時登場，據悉，首場會議聚焦兩報告案，由衛福部長部長邱泰源「健康台灣願景規劃」，健保署部長石崇良報告「健保永續-改革及優化」。知情人士表示，下週即將迎來新政府團隊就職滿100天，賴清德拋出的「健康台灣」願景並非口號，具體包括推動食品安全建設計畫、兒童醫療照護計畫優化、護理人力政策整備、推出百億癌症新藥基金、擴大心理健康支持方案、強化原住民族健康、智慧醫療結合健康照顧等。該人士指出，明年度中央政府總預算案，預計將投入607億元，擴大醫療投資，打造「健康台灣」，包括癌症新藥基金將挹注50億元，推動「第五期國家癌症防治計畫」；也將持續推動888計畫，同時啟動「在宅急症照護試辦計畫」，確保長照與醫療銜接整合。心理健康部分，知情人士提到，廣受青壯年好評的心理健康支持方案，也擴大為15到45歲青壯世代都可以使用，新政府節奏明快，逐步兌現政見，從生理健康到心理健康政府都要照顧與支持。此外，針對醫療工作環境、護理人力提升上，政府也已經展開各項計畫與方案，包括實施「三班護病比獎勵」、「護理人員輪值夜班獎勵」，凸顯賴清德相當重視基層醫護工作環境議題，預期也將成為會中討論重點之一。