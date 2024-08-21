境外生降！又有越南女大生「陪酒賺錢」拖累學校　教育部皆回應了

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監察院審計部不久前才統計台灣境外生人數下降，最近又有數名越南籍女大生從事酒店陪侍工作，引起社會各界熱議。教育部對此強調，學校如有接獲學生涉不當工讀等勞動情事檢舉，卻未依照相關規定處理，就將根據情形糾正、扣減該校招收外國學生名額與獎補助經費；另也針對外籍生人數衰退，表示會對各國學生採行多元招生策略、辦理聚焦台灣高等教育特色為主的教育展覽，輔以獎學金提高來台就學誘因。台北市中山警分局8月16日在皇冠酒店查獲20名坐檯的越南籍女子，其中3名竟是辦理就學簽證來台就讀大學的越南籍女子，引發各界一片譁然。教育部對此給出3點回應，包括督導各校招收外國學生應審核財力及語文能力、宣導境外生工讀及失聯通報規定、辦理外國學生相關訪視作業。針對督導各校招收外國學生應審核財力及語文能力，教育部表示，《外國學生來台就學辦法》明定，大專校院外國學生招生簡章詳列學生應具備的語文能力基準、財力證明基準等事項，除了宣傳推廣與協助學生辦理來台相關必要程序，學校不得委由校外團體或個人辦理，教育部在督導學校在辦理外國學生招生作業，也將審查學生須具備一定語文及經濟能力，並且確認學生來台就學真意。教育部針對宣導境外生工讀及失聯通報規定提到，每年都會舉辦境外學生輔導人員服務素養培訓課程與僑外生座談，持續宣導境外生在台工讀規定，因此如有接獲學生涉不當工讀等勞動情事檢舉，就會函請學校查處。如學校未依相關規定處理，而且教育部也將根據情形糾正、扣減該校招收外國學生名額及獎補助經費，並請學校確實關懷學生到課情形，也就學業、生活等問題提供輔導與協助，如有失聯情事，即應即時通報教育部、內政部移民署專勤隊。至於辦理外國學生相關訪視作業，教育部指出，每學期辦理新南向產學合作國際專班查核（訪視）作業及專科以上學校維護外國學生受教權益查核作業，會視實際情形邀請勞動部、內政民移民署專勤隊等相關機關同行，針對學校外國學生招生與收費情形、課程規劃與實施、學生學習情形等面向予以查察，如有發現不法情事，將即時介入並啟動專案處理查核作業。另一方面，政府近年力推新南向政策，旨在促進台灣之於東南亞國家的影響，不少大學也是相當注重當地的招生情況，監察院審計部公布中央政府總決算審核報告指出，112學年度境外生主要來自越南、印尼、馬來西亞、日本、香港、泰國、美國、菲律賓、南韓、印度等10 國與地區，合計9萬1673人，達到境外生人數的79％，而在大專校院境外生共有11萬6038人，其中學位生6萬7299 人，非學位生4萬8739 人，相較108學年度的12萬8157人減少1萬2119 人，減幅達到9.46％，主要是因中國大陸籍生人數減少所致。針對開拓境外生來源，教育部指出，除了深耕新南向國家學生招生業務，也對全球各國學生採行多元招生策略，例如推動《重點產業領域擴大招收僑生港澳學生及外國學生計畫》，將以重點領域系所、國際專修部雙軌招生，另也推動「新型專班」，招收國際學生不限國別，均由國發基金提供獎學金，企業提供生活津貼，同時也會配合強化人口、移民政策，營造畢業留台就業友善環境，提高各國學生來台就學誘因。此外，教育部表示，將會擴大美國、韓國、蒙古等國家辦理聚焦台灣高等教育特色為主的教育展，補助高等教育國際合作基金會參加亞洲、美洲、歐洲等重要教育者年會，亦將辦理雙邊教育論壇，合作對象包括日本、美國、德國、法國等國家，宣傳、介紹台灣高等教育優勢，並且持續提供僑外生相關獎學金等，鼓勵各國優秀學生來台就學。