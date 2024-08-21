機車騎士朝汽車丟鐵鎚！不爽被車擋道　大馬行車意外影片曝

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一名摩托車騎士疑因不滿道路被另一輛汽車阻擋，竟在超車後朝後面的車輛丟鐵錘洩憤。所幸並未砸中車子，此舉也引起網友熱議。根據《星洲網》，這起事件發生在前天（18日）中午12點35分左右，位於吉隆坡一條公路上，從社群平台流傳的行車記錄器顯示，涉事汽車當時在馬路上行駛，研判正要靠向右邊換道，豈料一輛摩托車突然從右邊超車，擋在汽車前方，迫使汽車放慢車速。摩托車騎士超車後，用左手往包包里掏出一把鐵錘，轉頭看了後方汽車後，將錘子往後拋，然後加速逃離現場。所幸汽車已放慢車速，與摩托車隔了一段距離，才沒有被鐵錘砸中。摩托車騎士的舉動嚇壞了車上的兩名女子，影片中可聽見兩人喊道：「怎麼回事？」這段影片發佈到網上後引起熱議，不少網友紛紛表示，如今道路上有很多行為怪異的人，提醒開車人士必須謹慎開車，也有網友認為警方應該介入此案件，因為差點就成了命案。