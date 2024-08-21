路跑／「粉紅豬小妹路跑趣」12月登場！完整活動、報名資訊一次看

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲在9月12日前報名「2024 粉紅豬小妹路跑趣」，並完成繳費，就可以參加「活力奔放摺疊收納箱」的抽獎。（圖／翻攝自全統運動報名網）

▲報名參加「2024 粉紅豬小妹路跑趣」的「活力FUN大組」，參賽者將能收到趣味路跑上衣、兩用抱枕毯、造型浴巾等限定物資。（圖／翻攝自全統運動報名網）

▲報名參加「2024 粉紅豬小妹路跑趣」的「親子RUN跑組」，除了能收到趣味路跑上衣、兩用抱枕毯等限定物資外，額外還有路跑帽、路跑毛巾等好禮。（圖／翻攝自全統運動報名網）

粉紅豬小妹開始囉！「本次賽事公里數設計得較短而精彩，距離最遠為新北場的3.5公里，特別適合孩童，短跑或漫步都可以完賽抵達終點，建立成就感與自信心！透過有趣的問答遊戲，孩子們在歡樂中學習生活常識。這場活動將得以培養孩子的運動習慣、增進親子互動，更將成為孩子最棒的聖誕禮物。不論是佩佩的粉絲們，還是想嘗試有趣親子活動的家庭，都要把握這次機會，和佩佩、喬治、豬媽媽、豬爸爸與佩佩的朋友們展開一場探險趣味路跑之旅。以下《NOWnews今日新聞》就為各位讀者整理本次的活動與報名資訊：路跑距離：2.5公里日期：2024年12月8日 (星期日)地點：高雄國家體育場（高雄市左營區世運大道100號）路跑距離：3公里日期：2024年12月15日 (星期日)地點：彰化縣鹿港鎮體育場（彰化縣鹿港鎮中正路531號）路跑距離：3.5公里日期：2024年12月22日 (星期日)地點：新北市三重區新北大都會公園（近熊猴森樂園草坪），三場次各抽出300組，共抽900組。本次「2024 粉紅豬小妹路跑趣」的路跑距離各地統一，在報名時沒有組別差異，不過在活動物資方面，分為「活力FUN大組」（親子個人組）和「親子RUN跑組」（親子雙人組），價格分別為新台幣980元、1,880元。但無論是哪一個組別皆包含豐富的粉紅豬小妹限定物資趣味路跑上衣、兩用抱枕毯、造型浴巾、全力奔跑帽、趣味路跑後背包以及路跑毛巾。這些實用物資還充滿佩佩的趣味圖案，能成為孩子們珍貴的紀念品，在參與活動的同時，也能收藏這些美好的回憶。