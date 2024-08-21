許光漢入伍！成功嶺長官下3大禁令　傳中隊長準備好「迎接」男神

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲許光漢低調入伍，最快也要明年8月底才會回歸演藝圈。（圖／許光漢IG）

▲▼許光漢近年積極耕耘國際市場，入伍前最後一部作品為影集《正港分局》。（圖／記者吳翊緁攝、Netflix提供）

「國民老公」許光漢為當今影視圈最搶手的小生，也是少數提名過三金的全方位藝人，沒想到，紅透半邊天之際，33歲的他昨（20）日悄悄赴成功嶺報到，將完成1年的替代役兵役義務，有營區內的人士指出，長官已經下令禁止找許光漢拍照、簽名和摸頭，還有人說，新訓中心的隊長準備好要「迎接」大明星。據了解，昨天下午2點多，許光漢獨自現身台中成功嶺報到，以替代役第258梯次入營，明天將跟同袍參加開訓典禮，未來會在成功嶺替代役訓練班跟1157人接受21天新兵訓練，預計9月9日撥交給下個受訓單位，結訓後再前往民間機關服完為期1年的兵役，最快也要明年8月底才會回歸演藝圈。有自稱在成功嶺任職的網友，發文透露發現自己和許光漢在同一個營區，被友人要求跟男神索取簽名，該網友說：「長官下令不能拍照要簽名，我朋友一定想陷害我...」還有人表示：「他在我待過的中隊裡，同梯的現在當隊長，準備好要『迎接』他了！」不少網友也打趣地跟原PO說：「每天都看的到欸！好爽哦」、「跟他同梯每天早上成功嶺晨跑可以追他」、「好好照顧國民男友」、「突然想當兵了！」許光漢當兵的消息傳開，各大社群平台充斥男女粉絲的哀號，其中不乏以為許光漢已經服過兵役的人，「到底為什麼許光漢年紀那麼大才要去當兵」、「我先哭，許光漢怎麼還沒當過兵啦」、「為什麼許光漢現在才入伍？用什麼方法延到現在的」、「我開始喜歡許光漢的時候他26歲，所以我一直以為他早就當完兵了！」依照內政部役政司規定，常備役包括替代役如果要申請延緩入營，必須符合特定原因，例如因病或受傷不堪軍事訓練、配偶分娩或在1個月內分娩、專科以上學校畢業學生，已取得大學以上學校報名證明、入營日前或後個1月內結婚等19項列舉事由，而許光漢最高學歷為大學學士，因此不太可能以唸書為由申請延期入伍。對於是否服替代役，以及延期入營的原因，許光漢的經紀公司表示：「不好意思，其他細節我們就不多作回覆了！團體生活也怕影響到其他人，謝謝大家。」