韓國第一夫人金建希收受名牌包案　檢方認定「無犯罪嫌疑」

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韓國第一夫人金建希，因先前曾被拍到不當收受名牌包，淪為政治醜聞，導致她的總統丈夫尹錫悅也深陷爭議，6月韓國廉政機關發出聲明以「無違法行為」結案，但檢方在7月又重啟調查，不過今（21）日最新消息傳出，檢方認定金建希收受名牌包無犯罪嫌疑。根據《韓聯社》報導，內文引述韓國法律界傳出消息，稱首爾檢方日前已向地檢檢察長李昌洙彙報，稱金建希收受名牌包不構成違反反貪法，韓國《反貪法》當中僅禁限制公職人員配偶「不得在涉及職務下」收取單次價值1百萬韓元（約新台幣2.3萬元）或一年超過3百萬韓元的物品，辦案小組認為，金建希於2022年9月從旅美牧師處收受的名牌包，與尹錫悅履行總統職務無關。報導指出，李昌洙將再向檢察總長李沅䄷彙報案件偵辦結果，時間點很可能是大檢察廳舉行週報會的22日。若大檢察廳為求辦案公正，召開調查審議委員會會議聽取外部意見，那麼檢方得出最終結論並正式結案尚需時日。金建希去年12月遭韓國民團向「國民權益委員會」檢舉，於2022年9月，收受旅美牧師崔在英，贈送價值約300萬韓元的名牌包，過程都被崔在英佩戴的手錶內置攝錄機拍了下來。事件曝光後，尹錫悅受到民眾與在野黨大肆批評，金建希更有一段時間都未公開露面。且負責調查金建希收受名牌包案的一位反貪腐官員，本月8日還被發現陳屍在家中，在野黨「共同民主黨」質疑官員之死並不單純，應調查到底。不過大田地方檢察廳決定不為死者進行屍檢，當地警署也直接結案，執政黨強調不應將公務員之死挪用於「政治目的」。