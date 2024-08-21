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判無限制競爭　公平會准華新麗華、德國不銹鋼廠MST併購案

記者鍾泓良／台北報導

▲華新麗華公司擬透過子公司CAS，間接持有MST超過三分之一以上股權。（圖／截取華新麗華官網）
▲華新麗華公司擬透過子公司CAS，間接持有MST超過三分之一以上股權。（圖／截取華新麗華官網）
華新麗華公司擬透過子公司義大利商Cogne Acciai Speciali S.p.A（CAS），間接持有德商Mannesmann Stainless Tubes GmbH （MST） 超過三分之一以上股權。公平會今（21）日表示，沒有顯著限制競爭疑慮，拍板不禁止結合。

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公平會說明，華新麗華公司擬透過子公司CAS，間接持有MST超過三分之一以上股權，且控制標的公司的業務經營及人事任免，因達到申報門檻，且無《公平法》第12條除外規定適用情形，故依法提出結合申報。

公平會指出，華新麗華公司與MST均產銷「不銹鋼無縫鋼管」、「鎳合金鋼管」等產品，於前揭市場具有水平競爭關係。而CAS所生產之「不銹鋼鋼胚」、「鎳合金鋼胚」為MST製造「不銹鋼無縫鋼管」、「鎳合金鋼管」原料，具有垂直供應關係。

此外，由於MST主要經營歐洲市場，本結合對台灣「不銹鋼鋼胚／無縫鋼管」及「鎳合金鋼胚／鋼管」等市場結構均無影響，不致於產生限制競爭效果。

公平會進一步指出，MST在台灣並無生產工廠或營業據點，未改變我國相關市場結構，參與結合事業仍須面臨國內、外業者競爭之壓力，應不致有顯著限制競爭之疑慮，故不禁止其結合。

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