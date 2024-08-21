2024必比登美食「搭台北捷運就吃爆」！美味地圖曝光　43家一次看

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▲今（21）日台北捷運公司也公布了2024版本的必比登「捷運美食」地圖。（圖／台北捷運臉書）

▲台北共有43家入選，包含6家新入選必比登推介肯定。（圖／《米其林指南》提供）

▲《米其林指南2024》公布最新Bib Gourmand「必比登推介」。（圖／NOWnews社群中心）

2024米其林必比登推介名單在昨（20）日一次公布，其中位於台北的入選店家，一共多達43家，今（21）日台北捷運公司也公布了2024版本必比登「捷運美食」地圖，詳細列出所有店家所在的捷運站，其中劍潭、忠孝復興、西門、龍山寺、大橋頭等站別，可以一次就吃到好幾間名店。捷運美食再一波！台北捷運今（21）日在臉書上分享《台灣米其林指南2024》，必比登推介，隨後整理出了距離店家最接近的捷運站的推介地圖，讓大家尋找美食不再煩惱，搭捷運就能爽爽吃爆美食。仔細一看北捷公司製作的必比登美食地圖，更發現從龍山寺、西門、到忠孝復興、市政府附近都有許多入圍名店，搭一趟就能吃到15間，相當厲害。而去年冠軍的淡水信義線，今年仍有12間在路線內的店家入選，表現依舊亮眼，建議想要進行美食一日遊的民眾，不妨可以從這兩條捷運路線下手。◾阿城鵝肉 (中山)◾昶鴻麵點◾雞家莊 (長春路)◾鍾家原上海生煎包◾大橋頭老牌筒仔米糕◾鼎泰豐 (信義路)◾都一處 (信義)◾好朋友涼麵◾清真中國牛肉麵食館 (大安)◾杭州小籠湯包 (大安)◾小酌之家◾雄記蔥抓餅◾黃記魯肉飯 🎉新入選◾HUGH dessert dining◾隱食家◾人和園◾金賞軒◾老山東牛肉家常麵店◾小小樹食 (大安路)◾賣麵炎仔◾茂園◾雙月食品 (青島東路)◾麵鋪 🎉新入選◾Pàng 🎉新入選◾榮榮園◾番紅花印度美饌◾磐石坊◾祥和蔬食 (中正)◾欣葉小聚◾心潮飯店◾軟食力 🎉新入選◾松竹園◾泰姬◾巷子龍家常菜◾天下三絕◾醉楓園小館◾無名推車燒餅◾小王煮瓜◾吾旺再季◾小品雅廚 🎉新入選◾一甲子餐飲◾源芳刈包◾元味料理