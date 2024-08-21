2024必比登美食「搭台北捷運就吃爆」！美味地圖曝光　43家一次看

2024米其林必比登推介名單在昨（20）日一次公布，其中位於台北的入選店家，一共多達43家，今（21）日台北捷運公司也公布了2024版本必比登「捷運美食」地圖，詳細列出所有店家所在的捷運站，其中劍潭、忠孝復興、西門、龍山寺、大橋頭等站別，可以一次就吃到好幾間名店。
捷運美食再一波！台北捷運今（21）日在臉書上分享《台灣米其林指南2024》，必比登推介台北市共有43家入選，隨後整理出了距離店家最接近的捷運站的推介地圖，讓大家尋找美食不再煩惱，搭捷運就能爽爽吃爆美食。
仔細一看北捷公司製作的必比登美食地圖，更發現「 板南線」從龍山寺、西門、到忠孝復興、市政府附近都有許多入圍名店，搭一趟就能吃到15間，相當厲害。而去年冠軍的淡水信義線，今年仍有12間在路線內的店家入選，表現依舊亮眼，建議想要進行美食一日遊的民眾，不妨可以從這兩條捷運路線下手。
📌2024必比登推介台北43家店名單
◾阿城鵝肉 (中山)
◾昶鴻麵點
◾雞家莊 (長春路)
◾鍾家原上海生煎包
◾大橋頭老牌筒仔米糕
◾鼎泰豐 (信義路)
◾都一處 (信義)
◾好朋友涼麵
◾清真中國牛肉麵食館 (大安)
◾杭州小籠湯包 (大安)
◾小酌之家
◾雄記蔥抓餅
◾黃記魯肉飯 🎉新入選
◾HUGH dessert dining
◾隱食家
◾人和園
◾金賞軒
◾老山東牛肉家常麵店
◾小小樹食 (大安路)
◾賣麵炎仔
◾茂園
◾雙月食品 (青島東路)
◾麵鋪 🎉新入選
◾Pàng 🎉新入選
◾榮榮園
◾番紅花印度美饌
◾磐石坊
◾祥和蔬食 (中正)
◾欣葉小聚
◾心潮飯店
◾軟食力 🎉新入選
◾松竹園
◾泰姬
◾巷子龍家常菜
◾天下三絕
◾醉楓園小館
◾無名推車燒餅
◾小王煮瓜
◾吾旺再季
◾小品雅廚 🎉新入選
◾一甲子餐飲
◾源芳刈包
◾元味料理
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仔細一看北捷公司製作的必比登美食地圖，更發現「 板南線」從龍山寺、西門、到忠孝復興、市政府附近都有許多入圍名店，搭一趟就能吃到15間，相當厲害。而去年冠軍的淡水信義線，今年仍有12間在路線內的店家入選，表現依舊亮眼，建議想要進行美食一日遊的民眾，不妨可以從這兩條捷運路線下手。
📌2024必比登推介台北43家店名單
◾阿城鵝肉 (中山)
◾昶鴻麵點
◾雞家莊 (長春路)
◾鍾家原上海生煎包
◾大橋頭老牌筒仔米糕
◾鼎泰豐 (信義路)
◾都一處 (信義)
◾好朋友涼麵
◾清真中國牛肉麵食館 (大安)
◾杭州小籠湯包 (大安)
◾小酌之家
◾雄記蔥抓餅
◾黃記魯肉飯 🎉新入選
◾HUGH dessert dining
◾隱食家
◾人和園
◾金賞軒
◾老山東牛肉家常麵店
◾小小樹食 (大安路)
◾賣麵炎仔
◾茂園
◾雙月食品 (青島東路)
◾麵鋪 🎉新入選
◾Pàng 🎉新入選
◾榮榮園
◾番紅花印度美饌
◾磐石坊
◾祥和蔬食 (中正)
◾欣葉小聚
◾心潮飯店
◾軟食力 🎉新入選
◾松竹園
◾泰姬
◾巷子龍家常菜
◾天下三絕
◾醉楓園小館
◾無名推車燒餅
◾小王煮瓜
◾吾旺再季
◾小品雅廚 🎉新入選
◾一甲子餐飲
◾源芳刈包
◾元味料理