小粉紅崩潰！中國男在巴黎長榮酒店踩「五星旗」　手持台灣≠中國

我是廣告 請繼續往下閱讀

中國網紅「張教官」日前在法國巴黎的長榮桂冠酒店質疑業者「萬國旗」內沒有五星旗，事件掀起後續效應，讓中國旅遊平台Trip.com下架長榮桂冠酒店資訊。未料，事件尚未落幕，一名TikTok網紅帳號「自由福建」，用腳踩著五星旗到長榮酒店前，手還舉著「台灣≠中國」標語。TikTok帳號「自由福建」昨上傳一部58秒影片，可看到一名帶著眼鏡的男子在巴黎長榮桂冠前，用腳拖著五星旗到飯店門口，男子踩在五星旗上，並手舉「台灣≠中國」標語，男子全程沒有說話。從「自由福建」相關資訊追查後可發現，這名海外中國人在社群平台X上也十分活躍，時常轉發其他反共帳號的貼文，同時也曾在YouTube影片中露過臉，自稱是旅居在歐洲的周鋒。這段在TikTok上的影片引發諸多討論，目前已吸引高達16萬次觀看，許多中國小粉紅怒罵這名福建人「是個SB蛙蛙」、「時日無多了」、「滾去中國台灣省，免得汙染空氣」，但也有台灣網友留言反擊，「帥爆了！就是要這樣」、「看完後心情很療癒」。這名海外中國人還在社群平台相關帳號表達，「昨天專程備旗而來，還示範了中國國旗使用方法，中國國旗不是用來掛的」，狠狠地調侃了一番。